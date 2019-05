Magyar Nemzet: Migránsokat mozgósítanak a Soros-szervezetek az EP-választásra

A Magyar Nemzet szombaton számolt be arról, hogy az Európai Parlament mozgósító internetes oldalt hozott létre az EP-választásra. Az oldal a bemutatkozása szerint független a pártoktól és az ideológiáktól. A kezdeményezést támogató partnerszervezetek listáján azonban több bevándorláspárti szervezet is feltűnik. A lap cikkében kiemeli, mindez azért lényeges körülmény, mert a felmérések szerint a bevándorlók nagy többsége a baloldali pártokra fog szavazni – közölte az M1 Híradója.

Videóval, fotókkal, térképpel és például visszaszámlálóval mozgósítanak az uniós választásokra az Európai Parlament által létrehozott oldalon. A szavaznifogok.eu bemutatkozásában azt írják, az a céljuk, hogy elősegítsék a demokratikus részvételt az európai választásokon. Tevékenységük pedig – mint fogalmaznak – független bármiféle politikai párttól és ideológiától.

A honlapon a kezdeményezést támogató partnerszervezeteket is feltüntetik. A Magyar Nemzet cikke szerint a hatvanegy tagú listán több

bevándorláspárti szervezet is szerepel.

Azt írják, köztük van például a Soros György támogatását is élvező Migration Policy Group is. A szavaznifogok.eu oldal tájékoztatása szerint a szervezet pénzt kapott az európai választásokat támogató fellépésük „társfinanszírozására”.

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a Migration Policy Group egy olyan brüsszeli szervezet, amely önbevallása szerint integrációval, migrációval és antidiszkriminációval foglalkozik. Anyagaik közt Magyarországot a bevándorláspárti szervezetekkel kapcsolatos jogalkotás miatt kritizáló elemzés is található, illetve elsőként írtak alá ugyanebben az ügyben egy magyar kormányt elítélő felhívást egy „befogadó Európa” érdekében – írta a lap.

Nemcsak Brüsszel pénzelte őket

A Magyar Nemzet cikkében rámutat arra is, hogy a szervezet nyilvános adataiból kiolvasható, az elmúlt években nemcsak Brüsszel pénzelte tevékenységüket, hanem Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa is. A Migration Policy 2016-os jelentéséből szintén kiderül, hogy arra is kaptak pénzt Soros alapítványától, hogy az unión kívülről érkező bevándorlók szavazási aktivitását növeljék.

Most pedig – ahogy a Magyar Nemzet cikkében fogalmaznak – az is a feladatuk, hogy

mozgósítsák a bevándorlókat,

vagyis az „új európaiakat” az EP-választásokra.

Ehhez az Európai Parlamenttől kapott forrásokból egy honlapot is indított a szervezet, amelynek segítségével nyolc országban keresik meg a migráns választókat. Céljuk, hogy ösztönözzék a különböző hátterű fiatalokat, hogy szavazzanak a vasárnapi választásokon.

A migránsok mozgósítása kapcsán felhívják a figyelmet arra is, hogy az elmúlt évtizedben közel ötmillió bevándorlót honosítottak. A Migration Policy Group tanulmányában problémaként határozza meg azt is, hogy az európai parlamenti kampányok szerintük kevésbé célozzák meg a bevándorlókat, ezért körükben kisebb a választási részvétel, mint a nem bevándorlók körében.

A migránsok többsége a baloldali pártokra szavaz

A Magyar Nemzet cikkében kiemeli azt is, hogy a hivatalos felmérések alapján a migránsok többsége a baloldali pártokra szavaz Nyugat-Európában, és arról is írt, hogy már a 2012-es Európai Társadalmi Felmérés adatai is azt mutatták, hogy a pártválasztó német muszlimok 70–90 százaléka valamelyik baloldali párttal szimpatizál.