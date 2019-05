Csaknem 350 terroristával végezhetett Hama tartományban a szíriai hadsereg

A szíriai hadsereg csaknem 350 terroristával végzett Hama tartományban az elmúlt napokban a Haját Tahrír as-Sám (HTS) szélsőséges iszlamista ernyőszervezet támadásainak visszaverése során – közölte pénteken a szíriai orosz katonai parancsnokság.

Viktor Kupcsisin, a szemben álló szíriai felek összebékítéséért felelős orosz központ vezetője szerint az idlíbi feszültségmentesítési övezet délnyugati csücskében zajló harcokban a szélsőségesek hat harckocsiját, illetve páncélozott csapatszállító járművét, valamint egyéb haditechnikai eszközeit is megsemmisítették a kormányerők.

„Az elmúlt napban a kormányerők visszaverték a szélsőséges fegyveres csoportok támadásait a Hama tartománybeli Kfar Nbuda és Huajz térségében. Május 21-től kezdődően a Szíriai Arab Köztársaság fegyveres erői a támadások visszaverése során csaknem 350 terroristát, öt harckocsit, egy gyalogsági szállítójárművet, nehézgéppuskákkal felszerelt 27 kisteherautót, (öngyilkos merényletekhez használt) két dzsihád-mobilt, valamint három rakéta-sorozatvetőt semmisítettek meg” – mondta Kupcsisin.

Az szíriai orosz katonai központ vezetője szerint a szélsőségesek veszteségeik pótlására erősítést, újabb harcosokat és hadfelszerelést irányítanak át Kfar Nbudához. „Az utóbbi két napban az idlíbi feszültségmentesítési övezet délnyugati felébe több mint 800 harcost, legkevesebb hét harckocsit, három páncélozott csapatszállító járművet, valamint nehézgéppuskákkal felszerelt tizenöt kisteherautót vontak össze. Értesülések vannak arról is, hogy a terroristák vezetői öngyilkos merénylők által vezetett kettő vagy négy robbanószerrel megpakolt járművet készítenek elő, hogy segítségükkel áttörhessék a szíriai hadsereg védelmét” – fűzte hozzá Kupcsisin.

A szíriai hadsereg és a vele szövetséges orosz csapatok április végén indítottak offenzívát Idlíb és az északi Hama tartományban a Bassár el-Aszad vezette kormány ellen fegyveresen lázadó ellenzék utolsó zárványai ellen. Idlíb tartomány nagy részét és a vele szomszédos Aleppó, Hama és Latakia tartomány egy részét a szíriai lázadók és a HTS szélsőséges iszlamista ernyőszervezet tartja uralma alatt.

A Bassár el-Aszad vezette szíriai kormányt támogató Moszkva és a mérsékeltnek mondott szíriai ellenzéket támogató Ankara szeptemberben megállapodott abban, hogy demilitarizált ütközőövezetet hoz létre egy 15-20 kilométer széles sávban az északnyugati tartományban, a kormányerőket a felkelőktől elválasztó demarkációs vonal mentén. A zóna magában foglalja a lázadók utolsó bástyájának számító északnyugati Idlíb tartományon kívül a szomszédos Latakia, Hama és Aleppó egyes részeit is. Noha bizonyos előírásokat azóta sem tartanak be a szemben álló felek, és rendszeresek a fegyveres provokációk is, az április végén indított offenzíváig viszonylagos béke uralkodott az övezetben.

A címlapfotó illusztráció.