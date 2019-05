A börtönviszonyokra panaszkodik a Köpcös

Több mint két éve van rácsok mögött az Egyesült Államokban a mexikói Sinaloa-drogkartell egykori feje, de ügyvédje útján a rossz börtönviszonyokra panaszkodik. Joaquín Guzmán szeretne sportolni, és több időt levegőn tölteni, de korábbi szökései miatt kicsi az esély, hogy ezt engedélyezik számára.

A bíróság februárban tíz vádpontban, egyebek mellett nemzetközi drogkereskedelem, ellenfelek meggyilkolásának kitervelése, pénzmosás és lőfegyver használatának vádjában találta bűnösnek Joaquín Guzmánt, ismertebb nevén a Köpcöst. A drogbárót egy New York-i börtönben tartják fogva szigorú biztonsági felügyelet alatt. Lényegében egy 3 x 2,5 méteres magáncellában tölti mindennapjait – olvasható a CNN oldalán.

Ügyvédje szerint 27 hónapja nem mehetett szabad levegőre, és most már nagyon vágyik a napfényre, és edzeni is szeretne. Emellett alvási zavarai is vannak az állandó világítás és a légkondicionáló zaja miatt.

Ezért most jogi képviselője útján kérvénnyel fordult az eljáró szövetségi bíróhoz, hogy a New York-i börtön tetőteraszán lenne lehetősége edzésre vagy levegőzésre. Már történt egy sikertelen szökési kísérlet 1981-ben a börtönből, akkor egy városnéző helikopter elrablásával próbálták megszöktetni társai.

A CNN birtokába került dokumentum szerint a kérvényre várhatóan nemleges választ fog kapni Guzmán a hónap végén. A hatóságok attól tartanak, hogy ha teljesítenék a kérését, akkor megnőne a szökés lehetősége.

A Köpcös Mexikóban 2001-ben és 2015-ben is megszökött a rácsok mögül. Másodjára egy másfél kilométeres alagúton keresztül jutott ki az ország legszigorúbban őrzött börtönéből, az Altiplanóból.

A kartellvezért utoljára zárkája zuhanyzójában látták. Eltűnésének pillanatait a cellában térfigyelő kamera rögzítette. A zuhanyzó alatt 1,7 méter magasságú 80 centiméter széles, világítással és szellőzőrendszerrel ellátott alagutat fúrtak a drogbárói emberei.