Már fizetik a migránskvótát az emberek egyes országokban

Azokban az országokban, ahol engedtek a nyomásnak, beengedték és betelepítették a migránsokat, ott az emberek már fizetik a migránskvóták árát – mondta a Fidesz frakcióvezető-helyettese, Böröcz László. Hangsúlyozta, Németország tavaly mintegy 7500 milliárd forintnak megfelelő eurót fizetett ki a bevándorlók támogatására. Ez pedig annyi pénz, amennyit az Európai Unió hét év alatt fizet ki Magyarország számára – közölte az M1 Híradója.

Németországba tízezrével érkeztek naponta az illegális bevándorlók 2015-ben. A migrációs válság csúcspontjának évében Berlin több mint kétmillió embert engedett be. A következő évben is csaknem 1,4 millió bevándorló lépte át a német határt. Ellátásukra azóta is több milliárd eurót költenek.

„A menekültköltségek rekordszintre emelkedtek a hét elején” – ezzel a címmel jelent meg cikk a Frankfurter Allgemeine Zeitungban. A német napilapban azt írták, hogy a 2018-as szövetségi költségvetésben 23 milliárd euróra emelkedtek a menekültekkel kapcsolatos kiadások.

Ez mintegy 7500 milliárd forintot tesz ki. Csaknem négyszerese annak a 2000 milliárd forintnak, amit a magyar kormány idén a családtámogatásokra fordít.

Az Alapjogokért Központ a közösségi oldalán közzétett videóban foglalta össze, hogy szerintük mi a vasárnapi választás tétje.

