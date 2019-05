A klímavédelemért tüntettek több országban

Világszerte több országban, köztük Magyarországon is klímademonstrációt tartottak vagy tartanak pénteken. Több vidéki városban és Budapesten is utcára vonultak a tüntetők, hogy felhívják a figyelmet az éghajlatváltozás veszélyeire, és határozottabb fellépést követeltek a klímavédelem ügyében. A Fidesz szerint a tüntetésekkel jóhiszemű embereket csapnak be, mert a megmozdulás mögött valójában az Avaaz migránspárti Soros-szervezet áll – közölte az M1 Híradója.

Több ezren vonultak fel Münchenben, hogy a klímaváltozás ellen tiltakozzanak. Az ausztrál fővárosban, Canberrában is hasonló volt a helyzet az utcákon. A főként diákokból álló tömeg transzparensekkel és skandálással hívta fel a figyelmet az éghajlatváltozás veszélyeire.

A tüntetéshullámot egy svéd diáklány indította el, aki tavaly augusztusban iskola helyett a svéd törvényhozás épülete elé vonult, hogy határozottabb fellépést követeljen a klímaváltozás ellen – hangzott el a Híradóban.

Globális klímasztrájk a jövőért címmel az egyik legnagyobb közösségi oldalon is meghirdették az európai parlamenti választások idejére szervezett diáktüntetést. Pénteken világszerte több mint száz országban voltak tiltakozások.

Magyarországon is több helyen, például Pécsen, Tatán és Budapesten is demonstráltak. A rendezvényt politikamentesnek hirdették meg, mégis volt olyan párt, amely az eseményt a saját kampányára használta fel. A Momentum az európai parlamenti választási programját népszerűsítette. A demonstráción csaknem valamennyi ellenzéki párt több politikusa is megjelent.

A Magyar Nemzet a sztrájkról korábban azt írta, a klímavédelem ügye csak álca, amely mögé bújva befolyásolni akarják az uniós választást. A lap szerint a globális klímasztrájkot egy Soros Györgyhöz köthető baloldali aktivista szervezet, az Avaaz koordinálja. A diákokat megszólító megmozdulást az „Ők tüntetnek, mi szavazunk” szlogennel is hirdették. A Fidesz szerint is valójában egy átverésről van szó.

A Magyar Nemzet arról is írt, hogy az Avaaz liberális aktivista hálózat példátlan mennyiségű, csaknem 80 nemzeti, konzervatív és bevándorlásellenes Facebook-oldalt és -csoportot tiltatott le. A szervezet a tavalyi országgyűlési választás előtt Orbán Viktor ellen is kampányolt, de más politikai vezetők, köztük a nyíltan bevándorlásellenes olasz belügyminiszter, Matteo Salvini esetében is hasonlóan jártak el.