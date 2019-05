Új pályázatokat írtak ki a vajdasági gazdaságfejlesztési program második szakaszában

Egyebek mellett falusi házvásárlásra, földvásárlásra, növénytermesztésre, állattenyésztésre és idegenforgalmi fejlesztésekre pályázhatnak a Vajdaságban élő magyar állampolgárok a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programjának második ciklusában – jelentette be Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke csütörtökön Nagybecskereken.

Magyar Levente kijelentette, a gazdaságfejlesztési program első, hároméves szakaszának sikere bizonyította, hogy milyen erő lakik a vajdasági magyarságban és az anyaországban, hiszen soha korábban nem volt ekkora mértékű gazdasági fejlesztésre lehetőség. Hozzátette, a program folytatódik a következő években is.

„Miután az elmúlt években egyértelműen bebizonyosodott, hogy amit csinálunk, az találkozik a vajdasági magyar közösség valós igényeivel, úgy döntöttünk, hogy ezeknek a pályázatoknak a nagy részét megismételjük” – mondta. „Idén is eurómilliók fognak érkezni a Vajdaságba, és a jövő évi költségvetési tervezetben is szerepel erre egy összeg” – hangsúlyozta az államtitkár.

Hozzátette, hogy a jövőben is szeretnének minél több családi gazdálkodót bevonni egy olyan fenntartható gazdasági rendszerbe, amely még évtizedek múlva is megmarad.

„Ez a három év egy kezdet volt, haladunk tovább, és amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig számíthatnak arra, hogy ez állandó eleme lesz az Önök életének” – fogalmazott Magyar Levente, majd felhívta a figyelmet arra, hogy egyebek mellett ezért is fontos, hogy a vajdasági magyarok is részt vegyen az európai parlamenti választáson.

“Az sem mindegy, hogy Európában mi történik körülöttünk, hiszen ha Európában baj van, akkor az előbb-utóbb bennünket is elsodor, és akkor hiába van Magyarországnak nemzeti kormánya, vajmi kevés mozgásterünk marad arra, hogy országhatárokon túl ilyen mértékben tudjuk segíteni a szülőföldön maradást” – hangsúlyozta. Hozzátette, hogy Szerbia ugyan még nem tagja az Európai Uniónak, de Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a helyzet mihamarabb megváltozzon.

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke beszédében kiemelte, hogy a gazdaságfejlesztési program az utóbbi években megerősítette azt a hitet, hogy Magyarországnak olyan kormánya van, amely nemzetben gondolkodik, és nem csak az anyaország területén, hanem a határokon kívül is.

Az utóbbi három évben nemcsak a szavak, hanem a tettek szintjén is bizonyítást nyert, hogy a vajdasági magyarokat is a nemzethez tartozónak tartja Budapest – tette hozzá. Az is bizonyossá vált, hogy a Vajdaságban van egy olyan erős vállalkozói réteg, amely meg tud valósítani egy ilyen programot – tette hozzá a VMSZ elnöke.

A magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programjának idén megkezdett, második szakaszában a korábbihoz hasonló pályázatokat találhatnak az érdeklődők, a hangsúly ezúttal is főként a mezőgazdaságon van, de újdonságként az idegenforgalom jelentősebb támogatása is megjelent. Néhány változtatást azonban bevezettek, például a három vagy annál több gyereket nevelő családok esetében az önrész 25-ről 10 százalékra csökken, valamint ezentúl egy pályázati körben egy lakcímről csak egyetlen pályázatot lehet benyújtani.

A magyar kormány és a Vajdasági Magyar Szövetség közös vajdasági gazdaságfejlesztési programjának első, 2016-2018-as szakaszára Budapest kezdetben 50 milliárd forintot szánt, később azonban növelték a keretösszeget. A programban a legnagyobb hangsúlyt a mezőgazdaságra, az idegenforgalomra, valamint a kis- és közepes vállalkozások fejlesztésére helyezték, a cél a fiatalok külföldre vándorlásának megállítása, valamint a folyamat visszafordítása volt.