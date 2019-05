Nemcsak a társadalomra, az egyénre is bomlasztóan hat a migráció

Az Európai Parlament hivatalos kutatószolgálata egy százhetven oldalas tanulmányban próbálja bebizonyítani, hogy a tömeges migráció nélkül nem lehet fejlődés Európában. Ahhoz igyekeznek politikai muníciót szolgáltatni, hogy a millió számra érkező migránsok nélkül minden összeomolhat a térségben.

A napokban migránsok százai lepték el a francia repülőteret, hogy kikényszerítsék saját befogadásukat. A magukat sárga mellényesek után fekete mellényeseknek tituláló bevándorlók többek között olyanokat kiabáltak, hogy Franciaország nem a franciáké, illetve, hogy minden afrikainak joga van itt lenni – hangzott el a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorban.

Időközben Hollandiában lemondott a migrációügyi államtitkár, miután hazudtak a menedékkérők által elkövetett bűncselekményekről. A beszámolók szerint a jelentésben mintegy 4600, súlyos kategóriába tartózó bűncselekményből mintegy ezer, különböző szexuális bűncselekményekre, gyilkosságokra vagy gyilkossági kísérletekre utaló esetet mindössze „egyéb” megjelöléssel láttak el.

A migráció hatása

A napokban megjelent egy tanulmány Migráció – Megtört élet, széttört társadalom címmel, melynek szerzői Speidl Bianka, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója és Belhadzs Abdesszamad iszlamológus. A könyv alapvető felvetése a migráció bomlasztó hatását írja körül öt nagy tanulmányban, melyek közös vezérfonala azt vizsgálja, hogy

a migrációnak milyen hatása van egyéni és társadalmi szinten

– mondta Speidl Bianka a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában.

A tanulmány nem politikai ideológiákat és filozófiákat igyekszik cáfolni vagy alátámasztani, hanem egyfajta empirikus megközelítést alkalmaz.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/EFE/Miguel Paquet)

Az öt nagy fejezet öt különböző területet jár körül: az első részben a külpolitikával, a másodikban a terrorista hálózatok kialakulásával, majd a migráció és a tér kapcsolatának vizsgálatával foglalkozik. Az utolsó két részben fejezetben a tekintélyfelfogás szerepével, végül pedig a migráció visszhangja az arab médiában témakörét tanulmányozza a könyv – sorolta Speidl Bianka.

Megosztottság bontakozik ki az muszlim világban

Dezső Tamás történész, elemző a könyv utolsó fejezetét emelte ki, ugyanis véleménye szerint az arab területeken zajló folyamatokkal keveset foglalkozik az európai sajtó. A tanulmány azonban rávilágít arra, hogy egyfajta megosztottság bontakozik ki az muszlim világban. Elmondta, a térségben erős motívumként tűnik fel az iszlamista megközelítés, miszerint az iszlám elfoglalja Európát, és Európa iszlám lesz.

A helyi, damaszkuszi kormány hivatalos álláspontja ugyanakkor ezzel teljesen szembemegy. Ők azt sérelmezik, hogyha a helyzet tovább folytatódik, és Szíriából kiszivárognak az emberek Nyugat felé, ki fogja majd az országot újjáépíteni? Dezső Tamás szerint, ha

egy társadalom elveszíti saját értelmiségét, újra és újra ki lesz szolgáltatva az iszlám szélsőségeseknek.

Speidl Bianka szerint a könyv bemutatja, hogy a migráció egyfajta törés az emberek életében, amely szükségszerűen peremterületre szorítja az egyént. Lehet bármennyire is művelt és képzett egy ember, ha országot vagy kontinenst vált, újra kell kezdenie életét, és ismét fel kell küzdenie magát egy bizonyos szintre. A jelenlegi migrációs folyamatok ugyanakkor nem ezt mutatják, hiszen itt olyan tömegről van szó, amelynek nincs képzettsége arra, hogy integrálódjon.

Az egyént és a társadalmat is széttöri a migráció

Hangsúlyozta, jól látszik, hogy nem ez a megfelelő megoldás, hiszen nemcsak az egyént, de a társadalmat is teljes egészében széttöri a befogadó országokban. Ennek ellenére Németország továbbra is tárt karokkal várja a szír bevándorlókat. Hozzátette, a könyv több szempontot is vizsgál, mégis szinte mindegyik terület egy idő után ugyanazt a negatív következtetést vonja le a migrációt illetően.