Különleges megbízottat nevez ki az ENSZ a Kongóban pusztító ebola megfékezésére

David Gresslyt, a Kongói Demokratikus Köztársaságban működő ENSZ-misszió (MONUSCO) helyettes vezetőjét nevezték ki az országban tavaly kitört ebolajárvány megfékezéséért felelős különleges bizottság koordinátorának – jelentette be az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtökön.

A közlemény szerint Gressly lesz a felelős a nemzetközi válaszlépések összehangolásáért, továbbá igyekszik biztosítani a járvány megfékezéséhez szükséges biztonsági és politikai feltételeket.

A WHO szerint bár a járvány egyelőre nem terjedt túl az ország Észak-Kivu és Ituri tartományán, továbbra is nagy a veszélye annak, hogy a kór átterjed más tartományokra, illetve akár a szomszédos országokra is.

A szervezet egyúttal hathatósabb politikai fellépést és hatékonyabb operatív támogatást sürget a veszélyeztetett közösségek elérése érdekében, továbbá akciótervet javasol Észak-Kivu tartományi fővárosával, Gomával kapcsolatban is.

Szerdán a kongói egészségügyi miniszter jóváhagyta a Merck gyógyszergyár által szabadalmaztatott, ebola elleni kísérleti vakcina engedélyezését.

Az ebola megfékezésére irányuló törekvéseket régóta hátráltatják a helyi fegyveres csoportok támadásai az egészségügyi intézmények ellen. Márciusban a WHO egyik járványügyi szakembere, Richard Valery Mouzoko életét vesztette egy ilyen támadásban. További nehézséget jelent, hogy sokan az ebola sújtotta térségekben a kórt összeesküvésnek tartják.

A Kongói DK két tartományában pusztító ebolajárványba eddig több mint 1200-an haltak bele, és további 1700 betegnél mutatták ki a kórt. Az afrikai ország eddigi leghalálosabb ebolajárványát hivatalosan tavaly augusztus 1-jén jelentették be Észak-Kivuban és Ituriban.

Az ebolavírus a legveszélyesebb kórokozók közé tartozik, halálozási aránya csaknem 90 százalékos. A vérzéses lázzal járó betegség nagyon gyors lefolyású. A 2014-2015-ös nyugat-afrikai járványban 11 ezer ember halt meg. A vírus természetes hordozói egyelőre nem ismertek, a legvalószínűbb, hogy denevérek lehetnek. A kór fertőzött ember vagy állat testnedveivel terjed.

A címlapfotó illusztráció.