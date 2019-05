A bevándorlásellenes erők ellen kampányol az Avaaz

Büszke arra a Soros György szellemiségét képviselő, nemzetközi online aktivista portál, hogy már több tucatnyi nemzeti érzelmű közösségi média-fiókot sikerült blokkoltatni. Az Avaaz nevű szervezetnél nem titkolják, hogy meg akarják akadályozni a migránsok hazaküldését Európából. Hollik István kormányszóvivő úgy reagált, Soros György és hálózata most, az európai parlamenti kampány hajrájában újra arra készül, hogy beavatkozzon az EP-választásba – hangzott el az M1 Híradójában.

Példátlan mennyiségű, csaknem 80 nemzeti, konzervatív és bevándorlásellenes Facebook oldalt és csoportot tiltatott le az Avaaz nevű liberális aktivista hálózat – írta a Magyar Nemzet. A lap arról is írt, hogy az Avaaz a világ legbefolyásosabb, valamint legnagyobb online hálózata, szellemiségében és vezetőin keresztül pedig szorosan kötődik Soros Györgyhöz.

A lap szerint az Avaaz az elmúlt három hónapban legalább ötszáz, összesen 32 millió követővel rendelkező híroldal és internetes csoport törléséért lobbizott, végül 77, jellemzően bevándorlásellenes oldalt sikerült töröltetniük.

A lap arról is beszámol, hogy a Soros György nézeteit népszerűsítő szervezet a letiltatásokkal párhuzamosan egy választásra buzdító kampány is elindított, amellyel nem titkolt céljuk, hogy megakadályozzák az általuk szélsőjobboldalinak bélyegzett bevándorlásellenes erők térnyerését. Úgy vélik, ha ezek az erők győznek az EP-választáson, akkor hazaküldhetik a migránsokat Európából, ezzel pedig veszélybe kerülne minden, amiért küzdöttek.

Nemrég derült ki, hogy ugyanez a szervezet koordinálja azt a globális tüntetést, amelyet klímasztrájknak neveznek. A megmozdulást ugyanis az „Ők tüntetnek, mi szavazunk” névvel hirdetik. A sztrájk mögött hivatalosan egy 16 éves svéd diáklány áll, akiknek szülei rendszeresen kampányolnak a bevándorlás mellett.

Az Avaaz mindezek mellett nemrég egy adománygyűjtést is indított, hogy azonnali és masszív kampányba kezdhessenek a bevándorlásellenes erőkkel szemben. Azt ígérték, ha elég pénz jön össze, akkor elárasztják a kulcsországokat reklámokkal és kampányvideókkal.

A kormány szerint számos bizonyíték van arra, hogy Soros György és hálózata már korábban is megpróbálta befolyásolni az európai parlamenti, valamint a magyar választásokat is, és most ugyanerre készül. Hollik István kormányszóvívó egyúttal reagált az Európai Bizottság elnökének egyik nyilatkozatára is, amelyben ostobának nevezte a nacionalistákat.

Hollik István felháborítónak nevezte Jean Claude Juncker kijelentését is, és azt mondta, ez újabb bizonyíték arra, hogy a brüsszeli elit nem az európai emberek, hanem a bevándorlók oldalán áll.