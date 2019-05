Magyar Nemzet: Az Avaaz Soros György legfontosabb választási fegyvere

Több mint 1000 városba szerveznek civil aktivisták klímaváltozás elleni tüntetést május 24-re. A legtöbb uniós tagállamban másnap, szombaton, illetve vasárnap tartják majd az EP-választást. A felhívásokból az is kiderül, hogy a civilek nem csak a klímaváltozás ellen tüntetnek, hanem egyúttal szavazásra buzdítják az Egyesült Európa és a demokrácia híveit. A Fidesz szerint a bevándorláspárti Soros-hálózat beavatkozik az EP-választásba.

„Globális klímasztrájk a jövőért” – az egyik legnagyobb közösségi oldalon is hirdetik az európai parlamenti választások idejére szervezett diáktüntetést. A fiatalokat világszerte mozgósítják, így Európában is: Svédországtól kezdve, Magyarországon át egészen Spanyolországig.

A Magyar Nemzet a sztrájkról azt írta,

a klímavédelem ügye csak álca,

amely mögé bújva befolyásolni akarják az uniós választást.

A lap szerint a globális klímasztrájkot egy Soros Györgyhöz köthető baloldali aktivista szervezet, az Avaaz koordinálja. A Magyar Nemzet megemlíti azt is, hogy a diáktüntetés mögött hivatalosan egy 16 éves svéd fiatal áll, akinek szülei ismert baloldali aktivisták, és rendszeresen kampányolnak a bevándorlás mellett is.

A megmozdulást az „Ők tüntetnek, mi szavazunk” mottóval hirdetik. Az Avaaz saját honlapján egy idézetet is közöl a diáktól, amelyben az áll: „A reményt választom a félelemmel szemben az európai parlamenti választásokon. Itt az idő, hogy kiálljunk az egyesült Európáért.”

Klímavédelemmel akarják háttérbe szorítani a bevándorlás kérdését

Az M1-en nyilatkozó politológus szerint a balliberális sajtó a klímavédelem ügyével akarja háttérbe szorítani a bevándorlás kérdését, mert azt remélik, hogy a baloldali és zöld pártok így jobban szerepelnek az uniós voksoláson.

Az Avaaz nemrég adománygyűjtést is indított. Arra szólították fel tagjaikat, küldjenek támogatásokat azért, hogy „sürgős masszív kampányt indíthassanak” az általuk csak szélsőjobboldalinak nevezett európai politikai erők ellen. Szerintük ez a közösség megnyerheti az európai parlamenti választást, márpedig ha ez megtörténik, elveszik minden, amiért küzdöttek és, mint fogalmaznak, hazaküldik a migránsokat.

A Fidesz szerint a bevándorláspárti Soros-hálózat beavatkozik az Európai Parlamenti választásba.

A párt úgy véli, a bevándorláspártiak

az egyik legnagyobb Soros-szervezetet

vetik be a közelgő uniós választás befolyásolására. Halász János, a Fidesz szóvivője emlékeztetett arra is, hogy Soros György nem először avatkozik bele az uniós választásba. A 2014-es EP-kampányba is több milliárd dollárral szállt be.

Több vezető politikus ellen is kampányolt az Avaaz

Az Avaaz a tavalyi országgyűlési választás előtt pedig Orbán Viktor ellen kampányolt a legnagyobb közösségi oldalon. Hasonlóképpen jártak el az amerikai elnök, Donald Trump, a konzervatív brit miniszterelnök, Theresa May, valamint a határozottan bevándorlásellenes olasz belügyminiszter, Matteo Salvini esetében is.

A Magyar Nemzet arról is írt, a balliberális szervezet – a mozgósító kampányával párhuzamosan – az elmúlt hetekben EU-szerte nyolcvan, összesen tíz-húsz millió követővel bíró Facebook-oldalt és csoportot tiltatott le, mert azok a migrációt ellenző erőket támogatták.