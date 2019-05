Veszélyben vannak a nők jogai Németországban a más kultúrából érkező migránsok tömegei miatt – erről beszélt szombaton Nagykanizsán az a nő, aki mozgalmat hozott létre, hogy így küzdjön az egyre növekvő migránsbűnözés ellen. Iris Svoboda szerint egyre több német nő tart attól, hogy erőszak érheti, de szoronganak amiatt is, hogy ha mégis történik velük valami, akkor nem beszélhetnek róla. Sajtóhírek szerint a héten egy idős férfit vert meg egy szomáliai migráns az után, közben azt kiabálta, hogy „Allahu Akbar” – közölte az M1 Híradója.

Csütörtök éjjel figyeltek fel a németországi Offenburg lakói, hogy egy férfi ütött-rúgott egy másik, éppen hazafelé sétáló idős férfit, közben pedig azt kiabálta, hogy „Allah Akbar”, vagyis Allah a leghatalmasabb. Az esetről a Bild című lap számolt be. A 25 éves, szomáliai származású Ali M. állítólag még akkor is tovább rugdosta a nyugdíjast, amikor már eleredt a vére és magatehetetlenül feküdt a földön.

A helyszínre érkező rendőrök azonnal őrizetbe vették a támadót, az ügyészség pedig előzetes letartóztatásba helyezte, gyilkossági kísérlet gyanújával. A nyugdíjast súlyos fejsérülésekkel szállították kórházba.

A lap szerint a szomáliai migráns nem lakott a városban. Értesülések szerint a férfit leszállították a vonatról, mert nem volt érvényes jegye és dühösen távozott a vasúti pályaudvarról. Azt egyelőre nem tudni, miért került összetűzésbe a nyugdíjassal.

Az elmúlt hónapokban egyre többször számol be a német sajtó migránsok által elkövetett bűncselekményekről.

A Német Szövetségi Bűnűgyi Hivatal statisztikái szerint

az elmúlt évben 230 olyan gyilkosságot vagy gyilkossági kísérletet regisztráltak, amelyet migrációs hátterű támadó követett el,

az áldozat pedig német volt. Dupla annyi eset fordult elő, mint egy évvel korábban.

Még inkább ugrásszerűen nőtt meg a szexuális bűncselekmények száma. Több mint 3 ezer esetet be is jelentettek a rendőrségen. Civil szervezetek szerint a valós szám ennél jóval magasabb lehet.

A Németországban egyre növekvő migránsbűnözés megfékezésére szervezett nőmozgalmat egy Észak-Rajna-Vesztfáliában élő nő. Iris Swoboda szombat este egy nagykanizsai lakossági fórum vendége volt.

Elmondta: Fel kellett emelni a szavukat, mert azt tapasztalták, hogy a migránsválsággal egy időben

a nők helyzete Németországban egyre rosszabbá vált.

Az erőszakos cselekedetek mellett szabadságuk egy részét is fel kellett adniuk. Korábban nem fordult elő, hogy vigyázni kelljen arra, milyen öltözékben jelennek meg köztereken, elég hosszú-e a szoknyájuk. A nők jogai kerültek veszélybe – fogalmazott Iris Swoboda.

Azokat a nőket tömöríti a szervezet, akik a 2015-ös nagy migrációs hullám óta félelemben élnek, vagy migránserőszak áldozatává váltak. A tagok száma már meghaladja a tizenegyezret – erről már a helyi tévének adott interjúban beszélt.

A német nők kettős félelemtől szenvednek. Egyrészt szoronganak a migránsok által elkövetett erőszakos cselekményektől, a terrortól, másrészről a német politikusok hatalmas külső nyomást helyeznek rájuk. Azt mondják nekik, hogy hallgassanak arról, ami velük történt A politika a szőnyeg alá söpri a problémákat, nem vesz róluk tudomást – mondta az aktivista.

Iris Svoboda jelképe egy fejkendő; azt viselték a II. világháborút követően a romeltakarításban részt vevő német asszonyok is; a cél most is ugyanaz: helyreállítani a rendet Németországban.