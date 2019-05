Öt évtizede nem voltak ilyen nagy viharok Horvátországban

Csaknem öt évtizede nem voltak ilyen viharok Horvátországban, mint ami az elmúlt éjjel söpört végig az ország északi részén. Az ország hegyvidéki területein a legmagasabb fokú, vörös riasztást adtak ki, az ország többi részén pedig narancssárga van érvényben. Boszniában akár az öt évvel ezelőtti árvízhez hasonló áradások is lehetnek, akkor többen meghaltak. Szerbiában is árvizekre figyelmeztetnek – közölte az M1 Híradója.

Hatalmas, orkánerejű széllel és heves esőzéssel csapott le a vihar Horvátország északi részére vasárnap éjjel. A zágrábi tűzoltókat reggelig csaknem 250 alkalommal riasztották, és összesen mintegy 200 személy sérült meg balesetekben. Az erős szél háztetőket szakított le, fákat és közlekedési lámpákat döntött ki. A buszok és villamosok többsége nem is állt forgalomba hétfő reggel.

Az óránként több mint 100 kilométer/órás erősségű széllökések miatt a Zágráb–Split autópálya egyes szakaszait és a Sveti Rok alagutat is lezárták, és máshol is sebességkorlátozást rendeltek el.

Egyetlen éjszaka alatt csaknem egyhavi csapadék zúdult le, az előrejelzések szerint az erős szél továbbra sem gyengül, az ország egyes részein pedig eső és havas eső is előfordulhat. A horvát meteorológiai szolgálat a legmagasabb fokú, vörös riasztást adta ki a hegyvidéki területeken, az ország többi részén narancssárga riasztás van érvényben.

A szomszédos Bosznia-Hercegovinába is megérkezett már az eső. A heves zivatarok miatt megáradt folyók vize több, mint 200 lakóházat árasztott el. Prijedor térségében elsőfokú árvízkészültséget rendeltek el.

A hatóságok arra is figyelmeztettek, hogy a lakosság mellett az állatokat is menteni kell. Arra is felszólították az embereket, hogy készítsék elő a homokzsákokat is, amikkel szükség esetén meg tudják védeni a lakóépületeket. A hatóságok Szerbiában is árvizekre figyelmeztetnek.