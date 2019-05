Adócsalással vádolják az Eurovíziós Dalfesztivál műsorvezetőjét

Kétmillió eurós (648 millió forintos) adótartozása van Bar Refaeli izraeli szupermodellnek, a héten kezdődő Eurovíziós Dalfesztivál műsorvezetőjének – állapította meg vasárnap egy izraeli bíróság.

Az izraeli igazságügyi minisztérium közleménye szerint Refaelinek 30 ezer euró (9,7 millió forint) bírósági költséget is meg kell fizetnie.

A szupermodellt azzal vádolták, hogy nem vallotta be sokmillió eurós izraeli és külföldi bevételeit, emellett hallgatott celebként kapott juttatásokról is.

Refaeli azt állította az eljárás során, hogy a vitatott időszakban, 2009 óta zömmel nem tartózkodott Izraelben, ám a bíróság ezt cáfolta. Bizonyították, hogy nagyon alacsony áron bérelte luxuslakását Tel-Avivban, és az is kiderült, hogy egy luxusautót kapott promóciós munkájáért.

Refaeli 2007-ben robbant be a köztudatba, amikor ő lett az első izraeli modell, aki megjelent a Sports Illustrated magazin címlapján. Leonardo DiCaprióhoz fűződő kapcsolatáról is írtak a bulvárlapok, mint ahogy 2011-es különválásukról is beszámoltak.

A topmodellnek 2,8 millió követője van az Instagramon.

A címlapfotó illusztráció.