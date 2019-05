Nőmozgalom alakult a migránsbűnözés megállítására Németországban

Az egyre növekvő migránsbűnözés megfékezésére szervezett nőmozgalmat egy Észak-Rajna-Vesztfáliában élő nő. Elhatározta, hogy egy szövetségben fogja össze azokat az asszonyokat, akik a 2015-ben kezdődő migrációs hullám óta félelemben élnek vagy bevándorlók által elkövetett erőszak áldozatává váltak. Iris Swobodát azóta nácinak bélyegezte a német sajtó. Közben a szervezet létszáma egyre nő, több mint tizenegyezer tagot számlál. Iris jelképe egy fejkendő, azt viselték a II. világháborút követően a romeltakarításban részt vevő asszonyok is. A cél most is ugyanaz: helyreállítani a rendet Németországban.