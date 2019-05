Magyar lovasok is bemutatkoztak az egyik legpatinásabb brit lovas eseményen

Magyar lovasok is bemutatkoztak idén az egyik legpatinásabb brit lovas eseményen, a Royal Windsor Horse Show rendezvénysorozatán. A több mint hét évtizedes hagyományra visszatekintő, évente megtartott látványos bemutató helyszíne a brit király család legnagyobb angliai rezidenciája. Idén a brit közönség előtt bemutatkozik például a hortobágyi Mátai Ménestől hat csikós, egy pusztaötös hajtó, valamint Kassai Lajos ötszörös lovasíjász világbajnok és tanítványai is – közölte az M1 Híradója.

Az ötszörös lovasíjász világbajnok Kassai Lajos és tanítványai is bemutatkoztak pénteken az egyik legpatinásabb brit lovas eseményen, a Royal Windsor Horse Show-n.

“Először vagyok Angliában, ez a legnagyobb angol rendezvény, amire eljöhettem: 400 ló, 500 résztvevő és egy fantasztikus környezet. Szerintem nagyon jól sikerült bemutató után vagyunk túl” – mondta Kassai Lajo saz M1-nek.

Az idei rendezvényen Magyarországot képviseli a hortobágyi Mátai Ménes hat csikósa és egy pusztaötös hajtó is.

“Nagy megtiszteltetés, hogy meghívást kaptunk erre a rendezvényre. Azt gondolom, hogy ez a lovas show olyan nagy hagyományokkal rendelkezik, amivel nagyon kevés rendezvény bír. Hortobágy és a hortobágyi csikósok is óriási tradícióval bírnak, talán ez egy összekapocs hagyomány-értékteremtés, hagyománymegőrzés” – fogalmazott Szladek Róbert, a Mátai Ménes vezetője.

A programsorozat részeként pénteken este egyszerre az összes ország meghívott lovasa, csaknem négyszázan vonultak fel.

Magyarország londoni nagykövete azt mondta: évekkel ezelőtt kezdték el szervezni, hogy a magyar lovasok is részt vehessenek a rendezvényen. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint ennek nem csupán sportdiplomáciai, hanem országpromóciós jelentősége is van, hiszen Magyarország egy eddig kevésbé ismert, ám ősi és jellegzetesen magyar oldaláról mutatkozik be a nyilvánosság előtt.

“Elképesztő érzés és büszkeség, hogy a magyar lovastudás, ami vitathatatlanul a magyar kultúra egyenrangú része bármelyik csodálatos teljesítményünkkel, a mai nap és ezekben a napokban itt lehet az Egyesült Királyságban” – fogalmazott a londoni magyar nagykövet.

Az 1943 óta megrendezett showra a brit királynő minden évben ellátogat. Öt nap alatt négy számban zajlanak nemzeti versenyek, a programot pedig a világ különböző pontjairól érkezett lovasok bemutatói tarkítják.