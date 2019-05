Megkezdődött a versenyfutás az uniós pozíciókért

Rendkívüli izgalmas a jelenlegi helyzet Európában, elkezdődött a helyezkedés a pozíciókért, és pár hét múlva újraosztják a lapokat – így értékelte a nagyszebeni csúcs eredményét Tóth Norbert nemzetközi jogász a Kossuth Rádió Ütköző adásában.

A nagyszebeni uniós csúcson az unió jövőjéről, a társulás 2024-ig tartó menetrendjéről tanácskoztak állam- és kormányfők csütörtökön. A résztvevők egy erősebb és egységesebb Európai Unió megteremtéséről fogadtak el tízpontos kötelezettségvállalást. A Nagyszebeni nyilatkozatban a béke, a demokrácia és a szolidaritás fontosságát hangsúlyozták – hangzott el az adásban.

Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy azért utazott a nagyszebeni informális csúcsra, hogy a bevándorlásellenes politika jelentőségéről beszéljen, valamint arról, hogy képes legyen Európa megvédeni magát – értékelte az eseményeket ifj Lomnici Zoltán.

A nemzetközi sajtóban megjelent bírálatokkal szemben a józan kompromisszumkeresés jellemezte a csúcsot – fogalmazott az alkotmányjogász.

Tóth Norbert nemzetközi jogász szerint rendkívüli érdekes a helyzet, hiszen négy uniós intézmény legfelsőbb vezetői posztja újul meg hónapokon belül.

Manfred Webert, az Európai Néppárt csúcsjelöltjét az Európai Bizottság elnöki posztjára sokáig befutónak vélték, de most sokan Michel Barniert, az unió Brexit-ügyi főtárgyalóját emlegetik mint lehetséges jelöltet – mondta.

Az olaszok képviselete jelenleg erős: az Európai Parlamentnek, valamint az Európai Központi Banknak is olasz vezetője van, és szintén olasz az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Federica Mogherini.

Tóth Norbert szerint elképzelhető, hogy a centrum párt képviselői, a liberálisokkal és a szociáldemokratákkal vagy a zöldekkel a választások után megpróbálják visszaszorítani az olaszokat, mert nem értenek egyet Róma politikájával.

A csúcsjelölti rendszer is változhat

Emmanuel Macron francia elnök mellett a holland, luxemburgi és a litván elnök is ellenzését fejezte ki a csúcsjelölti rendszerrel szemben, Sebastian Kurz viszont támogatásáról biztosította a jelöltválasztás jelenlegi formáját. Véleménye szerint enélkül figyelmen kívül hagynák a demokráciát és a parlamenti választások eredményét.

Az unió alapszerződésének 17. cikke kimondja, hogy az Európai Tanács minősített többséggel jelöli az unió bizottságának elnökét. 2014 óta viszont a legnagyobb frakció jelölheti azt a személyt, aki a posztot betöltheti, ez az úgynevezett csúcsjelölti rendszer – mondta ifj. Lomnici Zoltán.

Szerinte az Európai Tanácsot nem köti semmilyen mértékben, hogy Michel Barnier nem szerepelt Helsinkiben a néppárti kongresszuson a csúcsjelölti listán, és nem szavaztak róla a képviselők.

Jelentősen növelheti az európai szocialisták csúcsjelöltje, Frans Timmermans esélyeit, hogy a brit Munkáspárt várhatóan nagy számban delegálhat tagokat az Európai Parlamentbe, majd esetleg ősszel ezek a képviselők a brit kilépéssel elhagyják posztjukat – mondta az alkotmányjogász.

Lehetséges forgatókönyvnek nevezte, hogy az Európai Néppárt elengedi Manfred Weber kezét, és a francia elnök beáll honfitársa, Barnier mögé, mivel jó a viszony kettejük között.

Tóth Norbert szerint óriási versenyfutás folyik a pozíciókért. Párizs azzal szembesül, hogy Németország igyekszik minél magasabb posztokra, minél több német jelölteket bejuttatni. Párizs szeretné, ha ezekre a helyekre francia jelöltek kerülnének. Franciaország és Németország szövetségesek, közöttük jó a viszony, de egyben riválisok is.

Macron Barnier támogatásával azt is sugallhatja, hogy ő egy pártokon felül álló elnök, amelyre nagy szüksége van az alacsony támogatottság miatt.

Az EP döntéshozatali súlya és székhelye is változhat

Sebastian Kurz osztrák kancellár – mint arról az osztrák lapok beszámoltak – többek között egy kisebb EU-bizottságot szeretne, szerinte a jövőben nem kellene minden országnak EU-biztost kineveznie, a jelölés „tisztességes rotációs rendszer” szerint történne. Az Európai Parlament székhelye pedig Brüsszelben lenne, a strasbourgi székhelyet meg kellene szüntetni.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint az Európai Parlamentnek a mozgástere, a döntéshozatali mechanizmusokban elfoglalt szerepe a kvótadöntés után csökkent az elmúlt időszakban. Ezzel szemben az Európai Bizottság szerepe felértékelődött.

A távozó bizottsági elnöknek sikerült elérni, hogy egy kormányként működő testületet hozzon létre, viszont így a hibás döntéseket is jobban kötik az Európai Bizottsághoz, mint az Európai Tanácshoz – tette hozzá.

Merkel belépése is átírhatja az erőviszonyokat

A német hegemónia és pozíciók erősödését jelezheti Sebastian Kurz kijelentése és kiállása a csúcsjelölti rendszer és Weber mellett – vélte ifj. Lomnici Zoltán. Az Európai Tanács élére sem merült fel olyan név, aki Angela Merkelhez lenne köthető, hacsak nem Kurz maga – tette hozzá.

Ifj. Lomnici Zoltán elmondta, hogy lehetőségként felmerült, hogy a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) rendkívüli ülést hívhat össze június elejére pár nappal az EP-választás után, ahol a német kancellár bejelentené visszavonulását a politikából, és az Európai Tanács élére lépne elő. Ennek a forgatókönyvnek a valószínűsége most nem több mint 10 százalék – fűzte hozzá.

Amennyiben Angela Merkel lenne az állam- és kormányfőket irányító testület vezetője, az azt jelentené, hogy Berlin az európai bizottsági posztot a franciáknak adja át – vélekedett Tóth Norbert. Berlin szempontjából ez nem jelentene óriási veszteséget, hiszen az Európai Bizottságba már így is be vannak ágyazva. A testület főtitkára az a Martin Selmayr, aki eddig is képviselte a német érdekeket.

Ebben az esetben viszont Manfred Weber politikai ambíciói hajótörést szenvednek – mondta a nemzetközi jogász.

Weber, Timmermans vagy Barnier?

A bizottság elnöki posztjára való jeleléskor előnyt jelent a kormányfői, tagállami politikai vezetői tapasztalat, viszont ez Webernél hiányzik. Vele szemben Michel Barnier rengeteg kormányzati pozíciót töltött be, több kormány alatt dolgozott miniszterként, és kétszer volt uniós biztos, tökéletesen ismeri az unió működését – emelte ki a nemzetközi jogász, aki szerint a francia politikus felkészültebb és alkalmasabb a posztra. Az alkotmányjogász szerint Barnier épp ezért érdemi és minőségi kihívója lehet mind Timmermansnak, mind Webernek.

Amennyiben az Európai Néppárt szeretné saját jelöltjét befuttatni, akkor minden szavazatra szüksége lesz, és ez felértékeli a magyar kormánypárt szerepét – mondta Tóth Norbert.

Lomnici Zoltán szerint gyengítheti Weber megválasztásának esélyeit, ha négy tagállam, amely az EU-népesség 35 százalékát teszi ki, blokkoló kisebbségként lép fel. Európai elemzők már ehhez hasonló forgatókönyvekről is beszélnek.

A politológus szerint kevés arra az esély, hogy két nagy tömb, a szociáldemokraták és néppártiak megállapodásra jussanak a másik jelölt támogatásáról.

Mi történik az EP-választás után?

A választások után hosszú egyeztetési folyamat veszi kezdetét május 28-án az Európai Tanács (ET) ülésén, amikor beindul a jelöltek versenyének utolsó, legélesebb szakasza – emelte ki Tóth Norbert.

Donald Tusk ET-elnök a tagállamok vezetőit „szondáztatja”, hogy kik lehetnek az esélyesek. Bár az uniós szerződések nem írják elő a konszenzusos jóváhagyást, a brüsszeli vezetés szereti a személyi jelöléseket egyhangúan elfogadtatni – monda a nemzetközi jogász. A lengyel politikus már világossá tette, hogy ha nem lesz konszenzus, akkor szavazásra bocsátja a kérdést – tette hozzá.

Az uniós alapszerződés értelmében öt hónapon belül kell megválasztani az Európai Bizottság elnökét, és egy hónapon belül kell új javaslatot tenni, ha nem támogatja az Európai Tanács a jelöltet.

Az Európai Néppárt hegemóniájának megszűnése érdemi hatással lesz arra, ki töltheti be az Európai Bizottság, valamint az Európai Tanács elnöki tisztségét – mondta ifj. Lomnici Zoltán.

Az Európai Tanács a törvényi előírások szerint félévente ülésezik, de a tervek szerint ezt lerövidítenék két hónapra, legalábbis a német kancellár javaslata alapján, hogy ezzel is javítsák a működés hatékonyságát, és felpörgessék a döntéshozatalt – hangzott el az adásban.

Tóth Norbert szerint a Nagyszebeni nyilatkozat tíz pontja egyfajta kívánságlista, amely olyan kérdéseket taglal, amelyek nincsenek meg az EU-ban. Véleménye szerint ez is jól mutatja, mekkora kihívásokkal szembesül most az Európai Unió.