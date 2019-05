Megnyílt a magyar pavilon a Velencei Biennálén

Waliczky Tamás Képzelt kamerák című kiállításával nyílt meg az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonja, amelyet a nagyközönség szombattól november 24-ig láthat majd.

A Velencei Biennálé a világ legnagyobb és legmagasabb presztízsű seregszemléje, amelyre idén is több mint félmillió látogatót várnak – emlékeztetett a kiállítás csütörtöki megnyitóján Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár.

A magyar pavilon az 58. Velencei Képzőművészeti Biennálén 2019. május 8-án (Fotó: MTI/Mónus Márton)

Waliczky Tamás velencei kiállítására a művész újfajta kameratípusokat gondolt ki és épített meg virtuálisan, grafikai tervezőszoftverek segítségével.

A 23 részletesen kidolgozott „fantáziakamerát” lightboxokban mutatja be a kiállítás, néhány virtuális eszközről azonban animáció is készült, az egyik kamera működését pedig egy interaktív installáció segítségével ki is próbálhatják a látogatók.