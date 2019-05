Helyesírási hibával került forgalomba több millió ausztrál bankjegy

A felelősséget jelentő responsibility szót responsibiltynek írták háromszor is minden egyes bankjegyen, vagyis kimaradt az utolsó i. Először egy melbourne-i rádió tette ki az elrontott bankó fotóját a közösségi médiára, egy hallgatójuktól kapták a képet.

(Fotó: EPA/Dylan Coker Australia And New Zealand Out)