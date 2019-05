Folyamatosan növekszik Trump támogatottsága a Gallup szerint

Folyamatosan növekszik Donald Trump amerikai elnök támogatottsága a Gallup közvélemény-kutató intézet legújabb, hétfőn ismertetett felmérése szerint.

Az elnök 46 százalékos támogatottságnak örvendhet, amely a Gallup eddigi felméréseiben a legmagasabb arány, ráadásul Trump népszerűségének erősödése folyamatosnak látszik. Míg március elején a megkérdezettek 39 százaléka támogatta őt, addig április elejére ez az arány 45 százalékosra hízott. Április utolsó két hetében pedig 46 százalékot mértek a kutatók.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: EPA/Erik S. Lesser

Donald Trump támogatottsága között jelentős a különbség a két meghatározó párt táborában. Míg a republikánus tábor 91 százaléka egyetért az elnök politikájával, ez az arány a demokrata párt szavazóinak körében csak 12 százalékos. Tavaly novemberben egyébként a republikánus hívek 92 százalékban támogatták az elnököt.

A független szavazók körében lényegében nincs változás: a korábbi 39 százalékkal szemben jelenleg 37 százalékuk van az elnök mellett.

A népszerűség növekedését elemzők részben a Mueller-jelentésnek tulajdonítják, amelyben Robert Mueller, a Trump és kampánycsapatának munkatársai és oroszok közötti esetleges összejátszást vizsgáló különleges bizottság vezetője leszögezte, hogy sem Donald Trump, sem egyetlen munkatársa nem játszott össze oroszokkal a 2016-os választási győzelem érdekében.

Az elemzők ugyanakkor rámutatnak arra is, hogy az elnök gazdaságpolitikája kifejezetten megnövelte a bizalmat a személye, illetve a politikája iránt. A felmérés idején már nyilvánosságra hozták az amerikai gazdaság első negyedéves teljesítményét, amely a bruttó nemzeti össztermék (GDP) 3,2 százalékos növekedését mutatta. Szárnyal a tőzsde, és csökkent a munkanélküliség is. A kutatás lezárulta után hozták nyilvánosságra a legfrissebb foglalkoztatási adatokat, amelyekből kiderült, hogy 49 év óta most a legkevesebb a munkanélküli az országban.