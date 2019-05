Tizenhét éves fiút támadtak meg a migránsok Szarajevóban

Továbbra is feszült a helyzet a bevándorlók miatt Boszniában. Szarajevóban nemrég egy 17 éves fiút támadtak meg migránsok. A pénzét akarták ellopni, de úgy megütötték, hogy a fiút azóta intenzív osztályon ápolják. Közben folyamatosan érkeznek az újabb migránscsoportok, a hatóságok pedig csak nehezen tudják őket feltartóztatni – közölte az M1 Híradója.

A szarajevói vasútállomás környékén folyamatosan romlik a közbiztonság, nem ritka ugyanis, hogy a migránsok rátámadnak a helyiekre, akiket megpróbálnak kirabolni. Legutóbb néhány napja történt hasonló eset.

A bevándorlók a vasútállomás könyékén egy 17 éves fiút állítottak meg az esti órákban. Elvették a táskáját és a nála levő pénzt is, a dulakodás közben pedig fejbe is ütötték egy rúddal. A helyi sajtónak az édesapa nyilatkozott, aki elmondta, fiának egy járókelő segített, aki bevitte a kórházba. Később kiderült, hogy a fejsérülése annyira súlyos, hogy meg kell műteni. Jelenleg is az intenzív osztályon kezelik. A rendőrség nyomozást indított az ügyben.

Néhány napja szintén egy idősebb férfit támadtak és loptak meg a migránsok. Egy hónappal ezelőtt pedig brutálisan megvertek egy helybélit, akitől szintén pénzt akartak lopni. A férfiról készült felvételek bejárták a bosnyák sajtót, az eset sokakban felháborodást váltott ki.

Bosznia-Hercegovinába naponta több mint 100 bevándorló érkezik Szerbia és Montenegró felől. A bosnyák főváros csupán tranzitállomás a számukra, többségük ugyanis minél előbb szeretne eljutni a horvát határ közelébe. Így a Bihács felé induló busz- és vonatjáratok nap mint nap tele vannak migránsokkal. A hatóságok megpróbálják feltartóztatni őket, mielőtt belépnének az ország nyugati területére, sokszor azonban sikertelenül.

A térség rendőrségi szóvivője szerint a hatóságok próbálják ugyan visszatartani a migránsokat, de ők folyamatosan új útvonalakat találnak maguknak. A bevándorlók Bihácson sem szívesen várakoznak sokáig, amint alkalmuk adódik rá, kisebb-nagyobb csoportokban elindulnak a horvát határ felé. Gyakran a helyiek udvarán keresztül is.

A migránsok gyakran az erdei utakon is próbálkoznak, főként a Pljesevicai hegységen keresztül. És gyakran tévednek a dél-szláv háborúból visszamaradt aknás területekre is. A boszniai vöröskereszt folyamatosan tájékoztatja ennek veszélyeiről a migránsokat, és szórólapokat is osztottak nekik, amiken bejelölték az aknaveszélyes területeket. A hegyi mentőszolgálat vezetője ugyanakkor úgy tapasztalja, hogy a figyelmeztetést sokan nem veszik figyelembe, és inkább csak tájékozódásra használják a kiosztott térképeket.