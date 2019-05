Mit tartalmaz a Bécsben elfogadott migránsügyi intézkedéscsomag?

Ausztriában is elkezdődött az európai parlamenti választás kampánya. Az egyik fő téma pedig a bevándorlás. Vélhetően nem független a kampánytól, hogy migrációs konferenciát tartottak pénteken Bécsben 19 ország részvételével. Az országok képviselői intézkedéscsomagot fogadtak el a 2015-ös szintű menekülthullám megakadályozására.

Herbert Kickl osztrák szabadságpárti belügyminiszter elmondta, a csomag egyebek mellett intenzív információcserét, rendszeres találkozókat tartalmaz a „műveleti erők” között, valamint fokozott együttműködést az elutasított menedékkérők hazaszállítása ügyében, és felkészítő gyakorlatokat – mint fogalmazott – arra az esetre, ha a helyzet megkívánná.

Felkészülnek egy esetleges 2015-höz hasonló menekültügyi válságra

Kickl visszautasította, hogy riadalmat próbálna kelteni. Mint mondta, a cél inkább az, hogy a különböző jelzéseket tekintetbe véve fel legyenek készülve a 2015-ös menekültügyi válság idején tanúsított reaktív viselkedéssel szemben a proaktív cselekvésre. Kickl szerint

a nyugat-balkáni országokban átlagosan 68 százalékkal több illegális bevándorlót tartóztattak fel.

Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy Észak-Macedóniában és Boszniában 180 százalékos növekedést regisztráltak.



A most elfogadott intézkedéscsomaggal kapcsolatban elmondta, nagyon sok újításra már nem lehet számítani, hiszen már mindent megtettek a korábbi évek során, amit lehetett – jelentette ki Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma Este című műsorában. A terrorizmus és a migráció tekintetében általában mindig a legrosszabb forgatókönyvre készülnek fel az országok, amely általában be is következik.

Lehetséges újítások az arcazonosító eszközök lehetnek,

amelyet eddig még nem nagyon alkalmaztak, de a hang- és képazonosítás is nagy segítség lehet – mondta Gyarmati.

A konferencia után az is kiderült, hogy azok az osztrákok, akik korábban dzsihadistákhoz csatlakoztak, sokan kettős állampolgárok. Ellenük eljárásokat indítottak, hogy megvonják tőlük az osztrák állampolgárságot. Gyarmati István szerint ezzel ugyan távol tartják a feltételezett bűnözőket az országtól, de a probléma önmagában nem oldódik meg.

Egy állampolgárságot nem vonhatnak meg

Megjegyezte, a kettős állampolgárok esetében gyakorlatilag az államok gyorsaságától függ, hogy melyik ország lép először, és vonja meg az állampolgárságot valakitől. A nemzetközi jogszabály szerint pedig egy állampolgársággal rendelkező személytől már nem lehet azt megvonni, mivel senki sem lehet hontalan – fűzte hozzá.

Azzal kapcsolatban, hogy a nyugat-balkáni országokban egyre több bevándorlót állítanak meg a hatóságok elmondta, itt arról van szó, hogy a hatósági szervek is sokkal hatékonyabban tudnak fellépni a migránsokkal szemben. Jól látható az is, hogy növekedett az illegális bevándorlók száma, de véleménye szerint egyelőre nem kell tartani egy nagyobb hullámtól.