Elhalasztotta pénteki rakétakilövését a SpaceX

Az ISS rövid ideig tartó javítások után ismét teljes erővel működik és képes a szállítmányok fogadására. A Falcon rakéta a tervek szerint péntek hajnalban indult volna útnak a rakományt tartalmazó Dragon kapszulával. Az utolsó pillanatban azonban elektromos hiba lépett fel a tengeri kilövőállomáson.

Falcon 9 and Dragon are vertical ahead of tomorrow’s resupply mission to the @Space_Station. Dragon is loaded with more than 5,500 pounds of cargo; weather is 40% favorable for the instantaneous launch window at 3:11 a.m. EDT, 7:11 UTC → https://t.co/gtC39uTdw9 pic.twitter.com/XabMUnBZoT

— SpaceX (@SpaceX) May 2, 2019