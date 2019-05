Milyen lesz a jövő Európája?

„Egy új Európára, egy új fejezetre van szükség” – ez volt az üzenete Matteo Salvini olasz belügyminiszter csütörtöki budapesti látogatásának. Az Európai Unió politikája kockáztatja azt a békét, amely évtizedek óta tart. Salvini szerint, ha továbbra is a baloldal kormányozza Európát, hamarosan iszlám kalifátussá alakul át. Orbán Viktor miniszterelnök pedig úgy fogalmazott, az EU-nak észre kell vennie, hogy a teljesítmény gyengül, a vezetés nem hallgat az emberekre, nem tiszteli a tagországokat és ezen változtatni kell.

Orbán Viktor és Matteo Salvini közös sajtótájékoztatójukon elmondták, mindketten hisznek abban, hogy erős és sikeres nemzetállamok nélkül nem lesz erős Európa. A keresztény értékeken alapuló európai kultúrának elsőbbséget kell adni a kontinensen, Európa határait pedig meg kell védeni a migránsinvázióval szemben.

A miniszterelnök méltatta Matteo Salvinit, amiért a tengeren megpróbálja megvalósítani ugyanazt, mint amit Magyarország a szárazföldi migráns-útvonalon. Matteo Salvini pedig hangsúlyozta, május 27-től más lesz a helyzet Európa és az európai népek számára. „Az a célunk, hogy meghatározók legyünk Európában, hogy irányítsuk Európa átalakulását és alternatívát nyújtsunk az eddigi európai irányítással szemben” – fogalmazott.

A találkozó egyik legfontosabb ürügye az Európai Unió külső határainak védelme volt – jelentette ki Kiszelly Zoltán politológus a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában, hozzátéve,

az eddigi együttműködés várhatóan továbbra is folytatódni fog.

Elmondta, a magyar és az olasz határzárban az a közös, hogy nemcsak kerítések védik a határokat, hanem egy jogi határzár is. Salvini ilyen jogszabályokkal védi az olasz kikötőket, a migránsokat szállító hajókat ugyanis lefoglalja, és nem engedi kikötni.

Az olasz baloldali kormánnyal 600 ezer migráns jutott be

Felidézte, míg Olaszországnak baloldali kormánya volt, több mint 600 ezer illegális bevándorló került be a Soros-hajók segítségével az országba. Hangsúlyozta, ezt Matteo Salvininak sikerült megállítania.

Matteo Salvini olasz belügyminiszter, miniszterelnök-helyettes és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs)

A politológus megemlítette Orbán Viktor egyik korábbi konferenciáját, ahol a magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy Magyarország és a többi V4-ország csak akkor lehet sikeres, ha egy nagy nyugat-európai ország lesz a szövetségesük. Kiszelly Zoltán szerint a belügyi együttműködésben a már jobboldali irányítású Olaszország lett ez a nagy szövetséges.

Közös érdekeket kerestek

Orbán Viktor és Matteo Salvini találkozójának szintén fontos eleme volt, hogy a két politikus azokat az ügyeket kereste, amelyek összekötik őket, és amelyekben egyetértenek – erről már Boros Bánk Levente, a Médianéző Csoport igazgatója beszélt a műsorban. Mint mondta, nemcsak olyan célokat tűztek ki, amelyek a magyarok és az olaszok érdekeit szolgálják, hanem amely

Európa jövőjét is meghatározhatja az európai parlamenti választások után.

Hozzátette, Salvini „Európa jövője” elnevezésű gondolata is az Európai Unió védelméről szól: a hagyományos alapokon történő hatékony fejlődésről, az európai keresztény kultúra és értékek védelméről. Ez a konzervatív elgondolás szembemegy a brüsszeli elit elképzelésével, akik elszakadtak a valóságtól, eltávolodtak az emberektől, és a saját maguk által generált „államvilágot” próbálják megvalósítani – szögezte le. Hozzátette, ez az „államvilág” azonban egy értékek és alapok nélküli liberális zűrzavar, amely sok mindenre alkalmas, de kiszámítható jövőképet nem feltétlenül tud teremteni.

Az, hogy mennyire lehet erős ez a konzervatív platform, majd a választások után derül ki – fogalmazott Kiszelly Zoltán. Ugyanakkor több kutatás is azt mutatja, hogy a hagyományos brüsszeli bevándorlást támogató pártok megtudják őrizni többségüket, de ez a többség már jóval kisebb lehet. Úgy véli, a jelenlegi kétpárti szövetséget három- vagy négypártira kell majd Brüsszelnek bővíteni ahhoz, hogy ezt a többséget képesek legyenek megtartani.

A Fidesz a lengyelekkel léphet szövetségre

Elmondta, Orbán Viktor és Matteo Salvini is azon dolgozik most, hogy még több támogatót szerezzen. A Fidesszel kapcsolatban elmondta, ha a Néppárton belül továbbra is tarthatatlan marad a helyzet, és elvtelen kompromisszumokat kötnek a bevándorláspárti liberálisokkal és a zöldekkel, akkor a Fidesz a lengyelekkel fog együtt mozogni, mert a lengyel és a magyar mandátumszám együtt már egy komoly erőt jelent. Ehhez a számhoz még csatlakozhatnak kisebb pártok, és így sokkal jobban tudják majd azokat az értékeket képviselni, amelyek a szavazók felhatalmazásából erednek.