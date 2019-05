Harcol az álhírek ellen Jean-Claude Juncker

Az Európai Bizottság elnöke szerint több valótlanság jelent meg a sajtóban vele és az általa vezetett testülettel kapcsolatban. A távozó elnök úgy fogalmazott, „reagálni kell, ha egyes kormányok olyanokat állítanak, amelyek nem felelnek meg a valóságnak”.

Az európai parlamenti választás kampányában személyesen is fellép az olyan alaptalan híresztelésekkel szemben, amelyek róla vagy az általa vezetett testületről szólnak – ígérte Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a Morgen Postnak adott interjúban, húsvétkor.

Juncker az elmúlt ötévnyi munkáját akarja védeni

A luxemburgi politikus az elmúlt ötéves munkáját akarja megvédeni – jelentette ki Szabó Dávid, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója az M1 Unió28 című műsorában.

Szerinte az egész arról szól, hogy a bizottság és Brüsszel mindent jól csinált, és a tagállamokkal van a probléma, főleg – Juncker szerint – Magyarországgal és Lengyelországgal. Juncker ugyanis úgy véli,

méltatlan támadások kereszttüzébe került a személye,

illetve a brüsszeli intézmények ezen országok részéről. Juncker az interjúban azt is hozzáteszi, hogy az ellenséget nem Oroszországban kell keresni, hanem a saját házuk táján.



Jean-Claude Juncker Orbán Viktort is megemlítette, szerinte ugyanis a magyar kormányfő őt teszi felelőssé az Európa keleti és nyugati része közötti megosztottságért, valamint a Brexitért. Pedig Juncker úgy gondolja, ő volt az, aki mindent megtett az „árkok betemetéséért”. A szakértő szerint

a miniszterelnök rávilágított az európai migrációs politika hiányosságaira.

Juncker azt mondta, Orbán Viktor a nyakába akarja varrni a migrációt és a Brexitet – idézte fel az Európai Bizottság elnökének szavait Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Közölte, ez így faktoriálisan nem igaz, mert Orbán Viktor csak levonta a következtetést, hogy a migráció és a Brexit kérdésében nem tett az Európai Bizottság eleget annak érdekében, hogy a migrációt megoldja, az Egyesült Királyság pedig bennmaradjon az Európai Unióban. Ebből a szempontból egyértelmű, hogy a bizottságnak felelőssége van – fűzte hozzá Pócza.

„A bizottság közöl hamis híreket”

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője úgy fogalmazott, „éppen az Európai Bizottság az, amely hamis híreket közöl”. Példaként említette, hogy miközben elemzők és az ENSZ is a migrációs nyomás fokozódásáról számol be, az Európai Bizottság azt kommunikálja, hogy véget ért a tömeges bevándorlás. A vitába végül az Európai Bizottság is beleavatkozott, utólag ugyanis töröltette azt a részt a cikkből, amelyben Juncker „visszalövést” ígért.

Azzal magyarázták a szituációt, hogy nem hangzott el ilyen mondat – mondta Pócza István, de szerinte inkább elképzelhető, hogy elhangzott a kijelentés, és ezt úgy védték ki, megkérték politikai szempontból Junckert, mégse adjon ilyen üzenetet.

A szakértő arról is beszélt, hogy egy távozó bizottsági elnökről van szó, aki nem feltétlenül zárt sikeres időszakot az elmúlt öt évben az Európai Unióban. Hozzátette, így Juncker szempontjából nem lenne célszerű visszalőni, főleg, mert tart az európai parlamenti választások kampánya.

Brüsszel elhallgat egyes információkat

Deutsch Tamás azt is nehezményezte, hogy

az Európai Bizottság kifogástalannak tartja a migránskártyák rendszerét,

közben pedig kiderült, hogy komolyabb ellenőrzés nélkül adtak illegális bevándorlóknak anonim bankkártyákat, köztük a terrorcselekménnyel gyanúsított Hasszán F.-nek is, és ezekre 150 és 450 ezer forint közötti összeget utaltak havonta.

A migránskártyák is azt igazolják, hogy számos esetben Brüsszel hallgatott el információkat – jelentette ki Halkó Petra, a Századvég Alapítvány nemzetközi elemzője. A bizottság ugyanis azzal vádolja az elsősorban bevándorlásellenes országokat, hogy álhíreket terjesztő tevékenységekről van szó, és ezek azt célozzák, hogy ezek az országok manipulálják és befolyásolják az európai választások kimenetelét – hangsúlyozta.

Hozzátette, ez azért is érdekes, mert a jelenlegi politikai elit az, amely már több esetben is elhallgatott információkat, mint például a migránskártyák ügyét.

Juncker arról is beszélt az interjúban, hogy kit látna szívesen vezető uniós tisztségben. Szerinte Angela Merkel német kancellár nem tűnhet el nyomtalanul az uniós politikából, mivel a kancellár nagy tiszteletnek örvend, és szakmailag is alkalmas lenne valamilyen fontos pozícióra.