Katonai célokra használtak az oroszok egy, a norvég partoknál felbukkant fehér delfint

Norvég szakértők szerint az orosz haditengerészet szolgálatában állt az a fehér delfin, amelyre norvég halászhajók közelében bukkantak rá az Észak-tengeren, a norvég partoknál.

Egy korábbi beszámoló szerint a beluga az elmúlt napokban több alkalommal is megközelítette a halászhajókat Norvégia északi partjainál. A furcsán viselkedő állatot egy 26 éves halász többszöri kísérlet után fogta be, és sikeresen eltávolította róla a hevedert – írta a The Guaridan.

Az első hírek arról szóltak, hogy a tengeri emlős valószínűleg az orosz haditengerészet egyik létesítményéből szökött meg. Ez most megerősítést nyert. A fehér delfin testéről eltávolított hám Szentpétervárról származott.

(Fotó: MTI/AP/Jörgen Ree Wiig)

Audun Rikardsen, a tromsói Norvég Északi-sarki Egyetem balneológusa a norvég közszolgálati médiának elmondta, hogy orosz kutatók azt közölték vele, hogy az ő állományukból nem hiányzik fehér delfin, amely vélhetően az orosz haditengerészet murmanszki bázisáról „szökött” meg.

Az orosz haditengerészet korábban is képzett ki fókákat, delfineket különböző víz alatt műveletekre. Például arra, hogy fegyvereket, robbanószereket kutassanak fel, mivel az állatok képesek akár 120 méter mélységig is merülni. De haditengerészeti bázisok őrzésére, illetéktelenek elleni behatolások elhárítására is alkalmazták őket.

A programot hivatalosan az 1990-es években megszüntették, de a hírek arról szóltak, hogy az orosz védelmi tárca nemrég öt üveg orrú delfint vásárolt egy moszkvai delfináriumból 18 ezer font értékben. A The Guardian arról írt, hogy a belugákkal szemben a delfinek, valamint a fókák sokkal jobban alkalmazkodtak az északi-sarki viszonyokhoz, és jobban követték az utasításokat.