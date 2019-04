Több migráns csoport is megpróbált illegálisan az EU területére lépni

A bosnyák, a horvát és a magyar határon is nagy volt a forgalom az elmúlt napokban. Több migránscsoport is megpróbált illegálisan az unió területére lépni. A határokat azonban nemcsak nálunk, hanem például Horvátországban is rendőrök ezrei védik. Az EP-választás után vehet új irányt az európai politika Bakondi György belbiztonsági tanácsadó szerint – közölte az M1 Híradója.