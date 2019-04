Erőszakba torkollott a migránskaraván feltartóztatása Guatemalánál

Összecsaptak a rendőrökkel azok a közép-amerikai migránsok, akiket feltartóztattak a mexikói hatóságok. A botokkal felfegyverzett bevándorlók nemcsak azért vannak felháborodva, mert Mexikó már nem segíti útjukat az Egyesült Államok határára úgy, mint korábban, hanem azért is, mert most már akadályozzák a haladásukat. Eközben az amerikai határon egyre több migráns adja fel magát az amerikai hatóságoknak – közölte az M1 Híradója.

A Guatemalával határos területre háromezer fős migránskaraván lépett be, az amerikai határ felé tart. A mexikói hatóságok akkor ütöttek rajta a menet egy részére, amikor a bevándorlók egy erdős részen megpihentek. Körülbelül 500 migráns botokkal támadt rá a mexikói rendőrökre, a többiek elmenekültek a helyszínről.

Mexikóban az utóbbi hetekben a hatóságok egyre gyakrabban tartóztatják fel a migránskaravánokat. Tavaly még teherautókkal, buszokkal segítették útjukat az Egyesült Államok határához.

Nemcsak azért, mert Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegette meg Mexikót, hogy lezárja a déli határt – ha a migránskaravánok továbbra is akadálytalanul átszelhetik az országot – hanem azért is, mert a mexikóiak életét is megkeserítik a városokat, illetve a határátkelőket elözönlő hondurasiak, guatemalaiak és salvadoriak. Egyre elégedetlenebbek a migránsok is, akik nem értik, miért nem segítenek nekik a mexikóiak – hangzott el az M1 Híradójában.

Időközben szükségállapot hirdetett az egyesült államokbeli Arizona egyik határ menti városának polgármestere. Yuma első embere szerint feltartóztathatatlanul érkeznek a közép-amerikai migránsok, és immár szövetségi segítségre van szükségük, hogy a helyzeten úrrá legyenek.

Ciudad Juárezben sorban állnak a migránsok az Egyesült Államok határkerítésénél, hogy feladják magukat az amerikai hatóságoknak. Sokan vélik azt, hogy így gyorsabban kaphatnak belépési engedélyt, mintha kivárnák Mexikó területén a hosszú elbírálási folyamatot. Március óta az amerikai határőrség 103 ezer embert engedett be így az országba. Rövid ideig fogva tartják őket, míg ellenőrzik kilétüket, majd azokat, akik a szűrőn átesnek, beengedik az Egyesült Államokba, és a migránsok már itt várhatják meg bevándorlási kérelmük elbírálását.

A közép-amerikai migránsok a határról szétszélednek, többségük rokonoknál húzza meg magát, amíg megkapják az amerikai papírjaikat.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap a hagyományos fehér házi húsvéti ünnepségen megismételte, hogy kitart a fal építése mellett. Gyerekek előtt ígérte meg, hogy végig lesz határfal a Mexikóval közös déli határszakaszon.