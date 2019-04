Júdás-égetés miatt tiltakozik a Zsidó Világkongresszus

Honlapjára feltett nyilatkozatában a JWC undorát és felháborodását fejezte ki amiatt, hogy a délkelet-lengyelországi Pruchnik városban több év után felújították a katolikus egyház által is tiltott Júdás-égetést, mint húsvéti rituálét.

„A zsidókat mélységesen zavarja e hátborzongató feléledése a középkori antiszemitizmusnak, amely elképzelhetetlen erőszakhoz és szenvedéshez vezetett” – olvasható Robert Singer, a JWC vezetője által jegyzett nyilatkozatban.

Az AP jelentése szerint a lengyelek is viszolygásuknak adtak hangot az antiszemita rituálé újjáélesztése miatt, egyesek fotókat tettek fel az internetre a második világháború előtti hasonló szertartásokról.

While we were eating our Passover meal, the town of Pruchnik, Poland dressed up an effigy with stereotypically Jewish qualities (tassels, side-locks, Hasidic hat, long nose) called it Judas, and then beat it and burnt it.

Poland, 2019.

Credit:@antonia_yamin

J-nerations pic.twitter.com/IvZkzpJVwF

— You’re Talking Antisemitism (@YTantisemitism) April 21, 2019