Kirúgás fenyegeti az amerikai tanítónőt, aki szánalmasnak nevezte diákja dolgozatát

A szülő, Chris Piland felháborodott a piros színnel fia, Kamdyn dolgozatára írt megjegyzésen. Az Egyesült Államokbeli Pennsylvaniában a második osztályos tanulók feladata az volt, hogy három percen belül a lehető legtöbb kivonást végezzék el. Alyssa Rupp Bohenek tanítónő javítás közben azt írta a feladatlapra: 13 megoldás 3 perc alatt, teljes mértékben szánalmas és szomorú!

Mr. Piland megosztotta közösségi oldalán az esetet, amelyben kifejtette, hogy mennyire goromba volt fiával a tanítónő. Ezt követően internetes kampány indult, melyben a pedagógus eltávolítását követelték az emberek. A kezdeményezés során 16 ezer aláírás gyűlt össze az ügy érdekében, amelyet Mr. Piland egy újabb bejegyzésben meg is köszönt. Az intézmény vezetői vizsgálatot indítottak az eset kapcsán.

A viral image of harsh feedback written on a second grader’s math assignment has prompted an online #petition to fire his #teacher. Chris Piland, whose son attends school in #Pennsylvania, posted an image his son’s assignment https://t.co/ZIjH1T4oWc pic.twitter.com/50aOQwF0kt

— FOX 7 Austin (@fox7austin) April 20, 2019