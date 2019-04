Képeken a Srí Lanka-i terrortámadás

Egymás után nyolc robbanás is történt húsvétvasárnap Srí Lankán, a szigetország fővárosában, ezek közül a legutóbbi egy északi peremkerületben. Korábban három keresztény templomot és négy szállodát ért robbantásos támadás, olyan helyeken, ahol turisták is nagy számban megfordulnak. Meghalt 207 ember, a rendőrségi források újabb közlése szerint jelenleg a sebesültek száma 450. Hatósági források közölték, a halottak közt holland, kínai, brit, brit-amerikai és portugál állampolgár is van.