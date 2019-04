A Columbine-i vérengzés huszadik évfordulójára emlékeztek az Egyesült Államokban

A Columbine középiskolában történt vérengzés huszadik évfordulójára emlékeztek szombaton a Colorado állambeli Littleton településen.

Az Egyesült Államok történetének egyik legszörnyűbb iskolai lövöldözése 1999. április 20-án történt: az iskola két végzős tanulója 12 diákot és egy tanárt lőtt agyon, majd végzett saját magával.

A vérengzés túlélői és az áldozatok rokonai az évforduló alkalmából virrasztást tartottak Littletonban, ahol virágokat helyeztek el és gyertyákat gyújtottak. Egy márványfalra felvésték az áldozatok nevét és rövid életrajzát.

A héten több megemlékezést is tartottak, amelyeket azonban egy újabb fegyveres támadás veszélye árnyékolt be: egy 18 éves, fiatal floridai nő azzal fenyegetőzött, hogy a Columbine-i középiskolai tömegmészárlás huszadik évfordulóján támadásokat intéz oktatási intézmények ellen. Emiatt 20 iskolát zártak be Denverben és további 130-at a város környékén szerdán. Néhány órával később a nő öngyilkosságot követett el.

A Columbine-i vérengzés óta az iskola neve szinte a rettegés szinonímájává vált az Egyesült Államokban, ahol azóta több tucat hasonló iskolai lövöldözés történt.

Amanada Duran, aki 15 éves volt a húsz évvel ezelőtti támadás idején azt mondta: akkoriban azt gondolták volna, hogy a tragédia hatására szigorítani fogják a fegyverviselési törvényt, de végül semmi nem történt.