Jézus kereszthalálára emlékezett a keresztény világ

Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb napja, Jézus szenvedésére és kereszthalálára emlékeznek a keresztények. A templomokban nem mutatnak be szentmisét és a harangok sem szólnak. Rómában öt órakor kezdődött a szertartás. Jeruzsálemben idén is több ezren vettek részt a nagypénteki megemlékezésen. A Via Dolorosa – a mintegy másfél kilométer hosszú fájdalmak útja – a keresztények számára az egyik legfontosabb zarándokút – hangzott el az M1 Híradójában.