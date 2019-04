Felgyújtották Oroszország legnagyobb zsidó tanintézményét Moszkvában

A rabbi felhívta a figyelmet arra, hogy az incidens a judaizmus fő ünnepe, a pészah előtt történt. A tanintézményben mintegy 60 hallgató, rabbi és vendég tartózkodott, akik a széder esti közös étkezésre érkeztek.

Russia’s largest yeshiva attacked with arson and swastikas ahead of Passover: No one reported injured in fire at Torat Chaim in an eastern Moscow suburb, hours before some 60 people gathered for traditional seder meal https://t.co/du6OTgRfAl TimesofIsrael pic.twitter.com/L0KXW6kgj0

