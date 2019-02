Erős és egészséges a berlini állatkert jegesmedvebocsa

A 8,5 kilogramm súlyú, 60 centiméter hosszú bocs, amelyről csak most derült ki, hogy nőstény, decemberben született, és az állatorvosok szerint egészséges, erős és jól fejlődik. Az állatkert igazgatója, Andreas Knieriem elmondta, hogy a bocs március közepén már a kifutóba is kimehet az anyjával, a 9 éves Tonjával.

Polar bear cub opens its eyes for the first time at Berlin Zoo @zooberlin#PolarBear #Eisbär #TierparkBerlin pic.twitter.com/O8dgllRWP4

— Ruptly (@Ruptly) January 8, 2019