Áradások sújtják a Földközi-tenger térségét – VIDEÓ

A szombaton Ciprus legnagyobb városában, Limassolban készült felvételek szerint az autók tengelyig gázolnak az utcákon hömpölygő vízben.

A görögországi Kréta szigetén egy üzletben állt a víz csütörtökön, amelyben úszott a bolt áruja.

Líbia északkeleti részén, Aljabal-alakhdar-ban is hasonló események zajlottak le.

Súlyos a kialakult helyzet a térségtől távol, Dél-Afrikában is. Ott egy egyetemi kollégiumot öntött el az ár Thohoyandou-ban.

Flash floods rush through the dorm of Venda University, Thohoyandou, South Africa yesterday, Feb 15. Report: Clima Extremo 24 pic.twitter.com/qvu1yTHPdv

Észak-Amerika is veszélyeztetett még áradások tekintetében, azon belül is leginkább a délkeleti államok.

Flash flooding is an increasing concern for the work week ahead as heavy rain develops in the southeast.

