Messze átlagon felüli enyhe idő várható Európa-szerte

Nyugat-Európában már csütörtökön is 15–20 Celsius-fok közötti maximumokat mértek a hőmérők.

Maximum temperatures across Europe yesterday, Feb 14! Hope you took your Valentine also out for a walk it was a warm and pleasant day across much of Europe. Temperatures well above average for this time. W Europe even pushed towards 15-20 °C. Map: @meteociel pic.twitter.com/NAYiusb1A1

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) February 15, 2019