A mezőgazdasági tárgyalásokon is támogatja egymást Magyarország és Szlovákia

A magyar-szlovák agrárkapcsolatok fontossága és szerepe túlmutat a kétoldalú kapcsolatokon, a visegrádi négyek együttműködése keretében is intenzív közös munka zajlik, valamint sok kérdésben az európai uniós fórumokon is együtt lép fel a két ország a mezőgazdaság termelők érdekeinek védelmében – mondta az Agrárminisztérium (AM) csütörtöki tájékoztatása szerint Feldman Zsolt, a tárca mezőgazdaságért felelős államtitkára szlovák kollégájával, Csicsai Gábor államtitkárral Dunaszerdahelyen folytatott megbeszélésen.