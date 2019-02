Tíz gyilkosság történt negyven nap alatt Ausztriában

Negyven nap alatt tíz emberölés – ez a friss bűnügyi statisztika Ausztriából. A hétvégén egy 29 éves macedónt öltek meg, amikor összecsapott két, külföldiekből álló csoport Felső-Ausztriában. Bécsben egy bosnyák nő ölte meg férjét, aki éveken át zaklatta. Az osztrák sajtó összesítése szerint tíz embert öltek meg január elseje és február 10-e között, a gyanúsítottak többsége bevándorló. Évtizedek óta nem volt példa ilyen fekete évkezdetre Ausztriában – hangzott el az M1 Híradójában.

Négynaponta újabb gyilkosság – évtizedek óta nem volt ilyen rossz a közbiztonság Ausztriában – írja az egyik osztrák lap. Az Ö24 hozzáteszi: nem a rendőrség, hanem a törvényhozás a hibás azért, hogy az év első negyven napján tíz gyilkosság történt az országban.



Késsel akarták rendezni a nézeteltérést

A hatóságoknak a hétvégén is akadt dolguk. Régauban egy sisa-bárhoz riasztották őket nem sokkal péntek éjfél után. A szórakozóhelyen vita támadt két bevándorlókból álló csoport között, akik közül többen a környékbeli befogadóközpontokból jöttek a felső-ausztriai kisvárosba. A nézeteltérést késekkel akarták rendezni – ez egy 29 éves macedón férfi halálához vezetett. A férfit állítólag a saját unokatestvére szúrta le.

A rendőrök hajnalra összesen kilenc embert vettek őrizetbe, miután a verekedésben részt vevők közül többen a kórház előtt még egyszer összecsaptak egymással.

Bécsben pedig egy családi vita ért tragikus véget a hétvégén. Egy 38 éves nő megkéselte bosnyák férjét, közös lánygyermekük szeme láttára, miután a férfi állítólag többször is bántalmazta mindkettőjüket. A lány értesítette a hatóságokat, és megpróbált segíteni a több sebből vérző apján, ám a 40 éves férfi néhány órával később a kórházban belehalt a sérüléseibe.

A gyilkosságok sorozata január 8-án kezdődött, amikor egy szélsőséges iszlamista Amstettenben 38 késszúrással ölte meg a feleségét, három gyermeke szeme láttára.

Bár korábban kiutasították, illegálisan visszatért Ausztriába

Múlt szerdán egy Ausztriából korábban kiutasított, majd oda illegálisan visszatérő török férfi szúrta nyakon az osztrák bevándorlási hivatal egy munkatársát a Vorlaberg tartománybeli Dornbirnben. A Soner Ö. néven emlegetett férfi indítéka valószínűleg bosszú volt, hiszen áldozata a segélyért felelős osztály vezetője volt, aki tíz évvel ezelőtti kiutasításánál ügyintézőként dolgozott.

A sok késés támadás hatására az osztrák rendőrség most azt fontolgatja, hogy különleges felszereléssel ruházza fel az egyenruhásokat. 24, szúrófegyver ellen is védelmet nyújtó mellényt már meg is rendeltek.

Alig három éve az osztrákok még azzal büszkélkedhettek, hogy világszerte náluk az egyik legalacsonyabb a halállal végződő erőszakos bűncselekmények aránya. 2017-ben mindössze 54 szándékos emberölést regisztráltak az országban.

Az elmúlt negyven napban elkövetett gyilkosságok kétharmadát migrációs hátterűek követték el. Az osztrák börtönökben pedig mára minden második fogvatartott bevándorlóként érkezett az országba.

A címlapfotó illusztráció.