Börtönbüntetés jár a szoknyák alá fotózásért

2017 júliusában egy zenei fesztiválon egy ismeretlen férfi a tömegben Gina Martin szoknyája alá fényképezett – ismertette az esetet a brit sajtó. Miután ezt észlelte, rendőri segítségét kért, de közölték vele, hogy semmit nem tehetnek az ügyben. Ezután kezdett aláírásgyűjtésbe, amelyben az ehhez hasonló, szeméremsértő és titokban készített fényképek szankcionálását követelte.

A petíciót több mint 110 ezren támogatták, és ezután egy képviselő támogatásával került a felsőház elé a törvényjavaslat. Skóciában az upskirting már majdnem tíz éve törvényellenes.

A felsőház kedden Angliára és Walesre is bevezette azt a szankciót, hogy aki titokban mások szoknyája alá fényképez vagy ezeket a képeket továbbítja az két év szabadságvesztéssel büntethető.

One person taking a stand can change everything.@ginamartin_uk said #StopSkirtingTheIssue – make ‘upskirting’ a specific crime.

We backed her campaign and the law is changing.

Upskirting has no place in society.#itsnotok | #UpskirtingLaw | #Lorraine | #VictoriaLIVE pic.twitter.com/NiZRUaQH7B

— Ministry of Justice (@MoJGovUK) 2019. január 17.