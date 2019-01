Folyamatosan ostromolják az EU külső határait a migránsok

A hideg ellenére folyamatosan ostromolják az EU külső határait az illegális bevándorlók. Továbbra is éjjel van a legnagyobb mozgás. Csak szombaton 39 bevándorlót fogtak el Csongrád és Bács-Kiskun megyében. Akadnak viszont olyanok is, akik befogadóközpontokban próbálják átvészelni a telet – hangzott el az M1 Híradójában.

A rendőrség 19 iraki migránst fogott el szombat este a magyar-román határ magyar oldalán, Nagylaknál. A bevándorlók valószínűleg egy nagyobb csoport részeként akartak Magyarországra szökni. A határ román oldalán ugyanis – ezzel egy időben – további 22 migránst találtak a román hatóságok.

Nem ez volt az egyedüli próbálkozás. Bács-Kiskun megyében öt esetben összesen 20 bevándorlót tartóztattak fel a rendőrök, és kísértek vissza a biztonsági határzárhoz.

A hideg idő és a mínuszok ellenére folyamatosak a próbálkozások az Európai Unió külső határainál. A magyar határ szerb oldalán is több tucatnyian várakoznak. Az egyik elhagyott tanyán egy 15 fős csoport is arra vár, hogy átjusson a határzáron.

A helyiek szerint folyamatos a állandó mozgása a faluban.

Életveszélyes útvonalakon próbálkoznak

A bosnyák-horvát határon is rendszeresek a próbálkozások. Egyes felvételek szerint a migránsok a hegyeken, erdei utakon keresztül is próbálkoznak Horvátországba jutni. Ez nemcsak életveszélyes, de szinte lehetetlen is, hiszen a horvát rendőrök minden illegális bevándorlót megállítanak és visszafordítanak Bosznia felé.

A többség azonban a nagy hidegben nem indul el. Ők a téli időszakban a befogadóközpontokban húzzák meg magukat.

Illegális bevándorlók a horvát határ felé gyalogolnak egy erdei úton a Pljesevica hegyen a boszniai Bihács közelében (Fotó: MTI/AP/Amel Emric)

Több ezren érkeztek

A legtöbben szeptemberben érkeztek, akkor egy hónap alatt mintegy 2700 illegális bevándorlót regisztráltak. Október végére pedig drámaivá vált a helyzet, a helyiek körében rendszeressé váltak a tiltakozások, a feldühödött bevándorlók pedig megpróbáltak erővel áttörni a határon előttük felsorakozott rendőrsorfalon. A horvát és a bosnyák hatóságok azonban megállították őket.

Bár jelenleg nyugodtabb a helyzet, a hatóságok attól tartanak, ez csak átmeneti állapot, hiszen tavasszal még nagyobb migrációs nyomás nehezedik majd a horvát-bosnyák határra.

A helyi sajtónak úgy nyilatkozott a bosnyák határrendőrség igazgatója, idén november végéig mintegy 24 ezer migráns lépett be az országba illegálisan és attól tartanak, hogy a bevándorlók áramlása jövőre még nagyobb kihívások elé állítja majd a hatóságokat.

Hasonlóan nyilatkozott év végi értékelőjében a boszniai Szerb Köztársaság elnöke is. Milorad Dodik nyomatékosította: 2019-ben a döntéshozók egyik fő feladata az illegális bevándorlók megállítása lesz, hogy ne áramolhassanak kontroll nélkül az országba.

A politikus szintén felhívta a figyelmet arra, hogy az előrejelzések szerint néhány hónap múlva újabb tömegek indulhatnak el, így 2019-ben még az ideinél is nagyobb nyomás nehezedhet Bosznia-Hercegovinára.