Szijjártó Péter főkonzulátust adott át Manchesterben

Főkonzulátust adott át Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a nagy-britanniai Manchesterben.

Az ünnepségen mondott beszédében a tárcavezető kiemelte: az új külképviselet elsősorban a Nagy-Britanniában tanuló és dolgozó, illetve odalátogató magyar állampolgárok érdekeinek és jogainak védelmét fogja szolgálni.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: Nagy-Britannia szövetségese és barátja Magyarországnak, ezért sajnálják kilépését az Európai Unióból, de tiszteletben tartják a britek döntését. A Brexittel az EU sokat veszít, de Magyarország mindent megtesz, hogy a lehető legszorosabb maradjon az együttműködés Nagy-Britanniával – emlékeztetett.

Úgy vélte, sok minden köti össze a két országot, hiszen mindkét nemzet büszke a történelmére, hagyományaira és örökségére, valamint a józanész talaján álló válaszokat adnak az Európát érő kihívásaira. A külügyminiszter kitért rá: Magyarország fontos partnerként tekint Nagy-Britanniára. 2016-ban Nagy-Britannia a 6. legnagyobb tőkebefektető volt Magyarországon, továbbá a 2016-os adatok alapján 750 brit vállalat csaknem 60 ezer embert foglalkoztatott Magyarországon.

Felidézte: Észak-Anglia mindig is Magyarország, a magyar emberek mellett állt. Több tízezer manchesteri tüntetett a magyar szabadságharc mellett, és Kossuth Lajos 1851-ben itt tett látogatása emlékét Manchesterben emléktábla is őrzi – közölte. Megjegyezte: Nagy-Britannia emellett több tízezer ötvenhatos magyart fogadott be.

A tárcavezető elmondta: Észak-Angliában 70 ezer magyar tanul, dolgozik, a manchesteri régióban 30 ezer, a városban pedig 10 ezer. Hosszú ideig az itt élőknek Londonba kellett menni ügyintézésre, de ez most megváltozik – mutatott rá. Úgy látja, a most átadott főkonzulátus hozzájárul a Manchesterben és környékén élő magyar munkavállalók és diákok gördülékeny ügyintézéséhez, közösségi életének fejlesztéséhez.

Arról is beszámolt, hogy a konzuli szolgáltatások főpróbájaként a legutóbbi parlamenti választáson csaknem 1500 magyar adta le voksát itt. Az eseményen Szijjártó Péter a Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést adta át Zsigmond András volt tiszteletbeli konzulnak az elmúlt 25 évben végzett munkájáért, amellyel hatékonyan működött közre az Észak-Angliában élő magyar állampolgárok konzuli ügyeinek intézésében.