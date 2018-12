Még nem tudni, kik okoztak pánikot az olasz klubban

A hatósági feltételezések szerint paprikaspray-t fújó fiatalkorú, valamint további hét személy ellen indult ügyészi vizsgálat Olaszországban a Marche tartománybeli Corinaldo egyik szórakozóhelyén egy koncerten szombatra virradó éjszaka kirobbant pánik okozásáért, amely hat ember halálához vezetett – jelentette az olasz sajtó kedden.

A fiatalembert meghallgatták, de nem vették őrizetbe. Egyebek közt nem szándékosan elkövetett gyilkosság miatt indult ellene vizsgálat. A legutolsó hatósági információk szerint egy 17 éves fiatalemberről van szó, akit szemtanúk azonosítottak azzal, aki a koncertre várakozó tömegben paprikaspray-t fújt szét. A helyszínen mobiltelefonokkal készített felvételeken látható, hogy egy baseball-sapkát és orrát, száját elfedő maszkot viselő fiú spray-t fúj a körülötte állókra.

A fiú tagadja, hogy a szórakozóhelyen tartózkodott volna. Az ügyészség vizsgálatot indított további hét személlyel szemben gondatlanságból elkövetett gyilkosság címén, köztük vannak a corinaldói Lanterna Azzurra nevű szórakozóhely tulajdonosai és üzemeltetői.

Az eddigi nyomozási adatok szerint a diszkóban tartózkodók közötti pánikot a hirtelen elterjedt maró szag és a magasba emelkedő füst váltotta ki. Megtalálták a paprikaspray földön heverő flakonját is. A hatóságok azonban megkérdőjelezik, hogy egyetlen paprikaspray hatását az egész teremben megérezték volna.

Feltételezések szerint a fiú nem önvédelemből, hanem szándékosan használta a paprikaspray-t: azért ment a koncertre, hogy lopjon, és miután valakinek a nyakából leszakított egy arany nyakláncot, megfújta a spray-t, hogy kavarodást keltsen és elterelje magáról a figyelmet. Az Ansa olasz hírügynökség szerint az olaszországi tömegrendezvényeken egyre inkább elterjedtek az úgynevezett spray-bandák, amelyek így fosztják ki a közönséget.

Annak a gyanúja is felmerült, hogy más történt: „egyszerű” vagányságról volt szó, mivel a fiatalok között divatként terjed hogy a koncerteken paprikaspray-t fújnak egymásra.

A spray miatt kirobbant pánik hatására a majdnem kizárólag tinédzserekből álló tömeg kiáramlott a teremből, de súlyuk alatt az egyik kijárati rámpa beomlott. A tömeg 5 fiatalt nyomott agyon és az egyikük édesanyját, aki testével védte meg 11 éves lányát.

A hét súlyos sérültből háromnak továbbra is kritikus az állapota, a tömeg súlya alatt szenvedett sérülések és az oxigénhiány miatt. Corinaldo Lanterna Azzurra nevű szórakozóhelyét a hatóságok lezárták. A legfrissebb információk szerint a 469 férőhelyes diszkóba 680 jegyet adtak el, de a jelenlevők szerint ennél is sokkal többen voltak. Becslések szerint akár több mint ezren is lehettek.

A védelmi paprikaspray-t nagykorúak Olaszországban dohányboltokban is megvásárolhatják akár már 24 euróért is. Az olasz rendőrszakszervezet a védelmi spray-k árusításának megszigorítását szorgalmazta. Hétfőn Pavia és Cremona egy-egy iskolájában tizenévesek diáktársaik között utánzásból kipróbálták a paprikaspray-t, 33 tanulót szállítottak kórházba.