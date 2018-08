Elhunyt John McCain republikánus szenátor

„III. John Sidney McCain szenátor 2018. augusztus 25-én hunyt el délután 16 óra 28 perckor. A szenátorral volt halálakor felesége, Cindy és családjuk. Hatvan éven keresztül, haláláig hűségesen szolgálta az Amerikai Egyesült Államokat” – áll a közleményben. „A szívem megtört. Annyira szerencsés vagyok, hogy átélhettem azt a kalandot, hogy szerethettem ezt a lenyűgöző férfit 38 éven át” – írta felesége, Cindy McCain a Twitteren. „Úgy halt meg, ahogy élt, a saját feltételei szerint, a szerettei körében, azon a helyen, amelyet a leginkább szeretett” – tette hozzá.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!

Donald Trump amerikai elnök szintén a Twitteren reagált John McCain halálhírére. „Mély együttérzésem és tiszteletem John McCain szenátor családjának” – írta az elnök. „Egy olyan embert veszítettünk el, aki rendíthetetlenül képviselte országunk legjobb eszméit” – mondta James Mattis védelmi tárcavezető.

Barack Obama szerint egykori riválisával osztották azt a nézőpontot, hogy az Egyesült Államok „olyan hely, ahol minden lehetséges – az állampolgárság pedig a mi hazafias kötelezettségünk, hogy ez mindörökké így is maradjon”. „Kevesek estek át olyan próbatételeken, mint John egykor, vagy kellett olyan bátorságot mutatniuk, mint neki. De mindannyian törekedhetünk arra a bátorságra, hogy a közös jót helyezzük saját érdekeink fölé” – tette hozzá Obama. Mellette George W. Bush volt elnök több vezető amerikai politikus, így Hillary Clinton is kifejezte részvétét.

.@SenJohnMcCain lived a life of service to his country, from his heroism in the Navy to 35 years in Congress. He was a tough politician, a trusted colleague, and there will simply never be another like him. My thoughts and prayers are with Cindy and his entire family.

