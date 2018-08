Peking elismerte, felvették a kapcsolatot a tálibokkal

Kínai tisztségviselők titokban többször is találkoztak az afganisztáni tálibokkal az elmúlt egy évben a Financial Times értesülései szerint. A brit napilap pakisztáni kormányzati forrásokra hivatkozva írt erről kedden, megjegyezve, hogy Peking fontos szerepet akar játszani az afganisztáni konfliktus lezárásában.

A kínai törekvések egészen odáig elmentek a Financial Times információi szerint, hogy meghívták az iszlamisták vezető tagjait Kínába. „A kínaiak komoly erőfeszítéseket tettek” – idézte pakisztáni forrását a lap. Pakisztán az elmúlt időszakban közvetítőként képviselte a tálibokat a tárgyalások előmozdításában az Egyesült Államokkal és Kínával is.

„A tálibok Pekingben ellátogattak egy mecsetbe is és halal étellel kínálták őket” – részletezte a látogatást az üzleti-politikai lap forrása, aki szerint a kínaiak egy ideje már próbálják rábírni a tálibokat a tárgyalásokra, de a találkozók célja volt Kína részéről az is, hogy bizonyítsa, toleránsabb lett a muszlimokkal.

Nem tagadta a kínai külügyminisztérium a találkozókról szóló értesülést. Azt hangoztatta, hogy Kína támogatja az afgán kormányt. Mint fogalmazott, az afganisztáni békefolyamat az afgán vezetés hatáskörébe tartozik, és Kína támogat minden felet a mielőbbi politikai megbékélésben és továbbra is konstruktív szerepre törekszik.

Korábban a Financial Times arról is írt, hogy amerikai tisztségviselők is találkoztak tálibokkal, az elmúlt három hónapban legalább kétszer, noha Washington kitart álláspontja mellett, miszerint a béketárgyalásokat a kabuli kormánynak kell vezetnie. A lap által említett találkozókat Katarban tartották, ahol a tálibok politikai képviseletet tartanak fenn.