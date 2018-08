Még a kalózokat sem utasítja ki Németország

„Már a kalózokat sem utasítjuk ki az országból” – fakadt ki a legolvasottabb német napilap, a Bild azok után, hogy kiderült, egy nyolc éve kalózkodásért elítélt szomáliai bűnbanda tíz tagja közül öten a büntetésük letöltése után is Németországban maradtak és őket is a német állam tartja el, segélyt és szállást is kapnak – közölte az M1 Híradója.