A mentőcsapatok versenyt futnak az idővel

Újabb túlélőt találtak a romok alatt az indonéziai Lombok szigetén. A vasárnapi földrengésben rengeteg épület dőlt össze, így sokan abban reménykednek, hogy még több embert találnak életben a törmelékek alatt. A mentőcsapatok nem adják fel, megállás nélkül kutatnak a túlélők után.

Speciálisan kiképzett kutyákkal keresik a túlélőket Indonézia földrengés sújtotta szigetén. Az ebek úgy lettek kiképezve, hogy azonnal jeleznek, ha valakinek a nyomára bukkannak, innen átveszik a szakosodott csoportok és megkezdik a mentési folyamatot – mondta el Besenyei Péter, a Főnix Speciális Mentők Alapítványának kuratóriumi elnöke.

Természeti katasztrófák esetén teljesen más a mentési protokoll. Amikor egy túlélőt találnak, először kézzel kezdik bontani a törmeléket, majd később gépek is besegítenek. Ha a sérültet meg lehet közelíteni, orvost küldenek le hozzá, aki felméri az állapotát és sérüléseit, majd helyben kezdi el az ellátást – magyarázta Besenyei Péter az M1 Ma Este című műsorában.



Nagy a kockázat

Egy orvos beküldésével is nagy kockázatot vállal egy mentőcsoport, a romok stabilizálására ugyanis nincs idő, azonban minél hamarabb kell megkezdeni a sérültek kezelését – fogalmazott.

Elmondta, az egységek gyakorlatilag versenyt futnak az idővel, hiszen fenn áll a veszélye annak is, hogy az oxigén, vagy az ivóvízhiány okozza egy áldozat halálát, ha nem mentik ki 1-2 napon belül. Hozzátette, az elhunyt személyeket is minden esetben ki kell menteniük, hogy eltemessék a hozzátartozók.

Újabb túlélőt találtak a romok alatt

Közben újabb túlélőt találtak a romok alatt az indonéziai Lombok szigetén. A vasárnapi földrengésben rengeteg épület dőlt össze – a mentőcsapatok nem adják fel, tovább kutatnak a törmélekek között. Mára 108-ra emelkedett a halálos áldozatok száma: sokan attól tartanak hogy ez még emelkedhet. A szigeten szinte megbénult az élet, van ahol se víz, se áram, sőt élelem sincs.

Helyi lakosok lakóházak romjai között az indonéziai Lombok szigetén levő Nyugat-Nusa Tenggara tartományban (Fotó: MTI/EPA)

Reményre ad okot, hogy még hétfőn is találtak túlélőket a vasbeton-törmelék alatt. Folyamatosan emelik ki azonban a holttesteket, ezért félő, hogy a halálos áldozatok száma még a napokban emelkedhet. A több mint 230 sebesült hétfőn éjszaka visszatérhetett a kórházakba. Vasárnap ugyanis a kórtermeket is ki kellett üríteni: félő volt ugyanis, hogy a közel 200 utórengés valamelyike romba dönti a klinikákat is.

Több ezren lettek hajléktalanok

Sok túlélő közben az összedőlt épületek romjai között kutat, többeknek ugyanis nem csupán otthonuk, hanem minden vagyontárgyuk is a földrengés martalékává vált. 22 ezer embert kellett kitelepíteni, több ezren váltak földönfutóvá.



Kedden az utolsó turisták is elhagyhatták a szomszédos Gili-szigeteket is. A vasárnapi földmozgás után ugyanis mintegy 4600 természetbúvár rekedt a szigeteken: százak gyülekeztek a tengerpartokon, hogy felszálhassanak az egyik mentőhajóra.

A katasztrófaelhárítási ügynökség keddi sajtótájékoztatóján elismerte, a hatóságok alapvető felszerelések hiányában képtelenek ellátni a kitelepített emberek tízezreit.

Az egyik észak-lomboki faluban csaknem az összes épület romba dőlt, de még kedden sem érkezett semmilyen segély. Az ott élők nem tudják mihez kezdjenek, nincs tiszta vizük és ennivalójuk sem.