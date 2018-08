Földrengés Indonéziában

Az amerikai földtani intézet (USGS) közlése szerint a földmozgás epicentruma a Lombok sziget északi partvidékén fekvő Loloan várostól 2 kilométerre keleti irányban, fészke pedig 10,5 kilométeres mélységben volt.



Az indonéziai katasztrófavédelem jelentése szerint 15 kilométeres mélységben rengett a föld.

Az indonéz természeti katasztrófák enyhítésével foglalkozó hivatal figyelmeztetett, hogy esély van cunami kialakulásának veszélyére is. Beszámolók szerint Balin több másodpercig érezhető volt a földmozgás, míg Lombokon mintegy fél percig volt érezhető a rengés, aminek hatására az emberek kirohantak az utcára.

Egyelőre nem érkeztek jelentések áldozatokról vagy károkról, a földrengés azonban pánikot váltott ki a két szigeten nyaraló turisták és a helyi lakosok körében, Twitteren található néhány fotó arról, hogy milyen pusztítás történt Bali szigetén. A Fox News arról ír, hogy Purwo Nugroho, a katasztrófák enyhítésével foglalkozó hivatal szóvivője a helyi KompasTV-nek elmondta: Nyugat-Nusa Tenggara tartományban jelentős volt a rengés ereje, ebből kifolyólag károkat is okozhatott ezen a területen.

There is damage in Bali. This is Galleria Mall parking lot pic.twitter.com/eWC4Gu9bzc

— Bali_chris (@Bali_chris) 2018. augusztus 5.