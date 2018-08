A tengerparton is elviselhetetlen a hőség

Az Ibériai-félszigeten másfél évtizede nem látott hőhullám tombol. Spanyolországban és Portugáliában is sok helyen 45 fokot mértek. A helyiek és a turisták is azt mondtják, hogy a hőség szinte fojtogató, olyan mintha a Szaharában lennének és ezt már a vízpartokon sem könnyebb elviselni. Franciaországban több atomreaktort is le kellett állítani a forróság miatt.