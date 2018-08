Történelmi hőség tombol Európában

Spanyolországban és Portugáliában a legrosszabb a helyzet, ott arra számítanak, hogy az európai melegrekord is megdőlhet a napokban – ez most 48 fok. Nemcsak Dél-Európát sújtja az afrikai eredetű forróság, a skandináv országok mellett Németországban és Svájcban is rendkívüli körülmények vannak. Azonban nemcsak Európában, hanem más kontinenseken is tombol a hőség.