Véget ért a spanyol taxisok sztrájkja

Véget ért csütörtök hajnalban a spanyol taxisok mintegy egy hete tartó sztrájkja, miután a fejlesztési minisztérium ígéretet tett fő követelésük teljesítésére. Az érintett városokban, egyebek mellett Barcelonában, Madridban, Valenciában az utcákon tiltakozó taxisok kitörő örömmel fogadták az akció végének bejelentését.

Tűzszünet a kormány és a taxisok között

Sokan közülük éjszakákat töltöttek az autójukban vagy a mellette felállított sátorban a sztrájk idejére elfoglalt belvárosi utakon. „Ez egy tűzszünet, ha ismét ki kell vonulnunk, szeptemberben vagy októberben megtesszük” — jelentette ki Julio Sanz, az Antaxi nevű cég vezetője Madridban. A taxisok a sztrájk beszüntetésével bizalmat szavaztak a spanyol fejlesztési minisztériumnak, amely lényegében ígéretet fő követelésük teljesítésére.

José Luis Ábalos tárcavezető szerda este jelentette be: engedélyezik, hogy az önkormányzatok helyben is szabályozzák az olyan alternatív, közösségi személyszállító cégek működését, mint az Uber és a Cabify. Ez nem jelenti a kompetenciák átruházását, ugyanis nem kötelező élni vele, maradhatnak csak az állami szabályozásnál is — tette hozzá. A vonatkozó jogszabály módosítását és így a részletek kidolgozását szeptemberre ígérte a szakminiszter.

Az alternatív személyszállítás miatt sztrájkoltak

A spanyol taxisok sztrájkja múlt hét szerdán kezdődött, először csak Barcelonában, ahol azért tiltakoztak, mert a bíróság felfüggesztette azt a helyi rendeletet, amely a törvényi előírásokon túl további feltételeket szabott a városban működő alternatív személyszállító cégeknek. Spanyolországban ezek működését úgynevezett VTC-engedélyhez köti a törvény, és számukat maximálja is: 30 taxisonként 1 VTC-engedélyt lehet kiadni.

Barcelonában a VTC-engedély mellett egy helyi működési engedély beszerzése is kellene, ám a piaci versenyért felelős spanyol állami szervezet (CNMC) emiatt bírósághoz fordult, mivel úgy vélte, hogy az akadályozza a piaci verseny szabadságát. A munkabeszüntetéshez először a madridi majd a valenciai taxivállalatok csatlakoztak, őket pedig további városok cégei követték, például Málagában, Sevillában és Bilbaóban.

Utakat zártak le egy hétig

A sztrájkolók utakat zártak le csupán a buszsávot szabadon hagyva, és forgalomlassító demonstrációkat tartottak követelve, hogy az illetékes minisztérium garantálja a törvényi előírások betartását, ugyanis a megengedettnél több Uber- és Cabify-autó működik, továbbá szerintük az ágazati követelmények nem egyformák, így a verseny nem tisztességes.

Erőszakos cselekmények

A taxisok tiltakozása az elmúlt napokban több alkalommal is erőszakos cselekményekbe fordult, a spanyol rendőrséghez több mint 60 feljelentés érkezett Uber- vagy Cabify-sofőröktől az őket ért fizikai agresszió vagy az autójuk megrongálása miatt. Ezekkel összefüggésben az elmúlt hét folyamát több személyt őrizetbe is vettek – közölte a hatóság.